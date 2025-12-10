El millor Nadal, a Reus
Quan arriba Nadal, Reus es transforma. La ciutat, referent tot l’any per la seva empenta, per la seva activitat, brilla encara amb més força per festes. I ho fa perquè tenim una manera particular, pròpia, de gaudir un temps tan assenyalat com és aquest. Reus és comerç. És oci. És cultura. És patrimoni. I la combinació de tots aquests elements fa que, per Nadal, la nostra ciutat sigui una destinació imprescindible per a milers de persones d’arreu del país.
Reus és, sobretot, ciutat de comerç. Ho ha estat sempre, i n’estem orgulloses i orgullosos. El comerç de proximitat i de qualitat ens defineix. A Reus hi ha establiments històrics que han passat de generació en generació, i n’obren de nous, el que demostra el dinamisme de la ciutat en la generació d’activitat econòmica.
És això el que ens dona força, i és per això que per Nadal carrers i places s’omplen: perquè les reusenques i els reusencs hi trobem tot el que necessitem, i perquè molta gent de la demarcació —i també d’arreu de Catalunya— tria Reus per passar-hi un dia de compres, de passeig i de descobertes.
El Nadal reusenc és per a tothom. L’animació als carrers, els espectacles, els espais que ja són tradició i punt de trobada —com la gran esfera de llum de la plaça de la Llibertat, la fira del parc de Sant Jordi, o els cavallets de la plaça de Prim, entre altres- formen part del nostre imaginari col·lectiu. És aquest ambient, aquest batec compartit, el que fa que passejar per Reus durant les festes sigui una molt agradable experiència.
I més enllà de les propostes en comerç i cultura que Reus ofereix per festes, fem valer també el nostre patrimoni modernista, i la nostra ànima cultural. La música, els concerts, els actes als teatres, i la complicitat de les entitats fan possible que la cultura a Reus sigui viva, diversa, participativa i oberta. Aquest teixit és el que permet que la ciutat mantingui un paper destacat dins l’escena cultural del país. I per Nadal, aquesta potència és màgica en moments tan especials com és l’arribada dels reixos d’Orient.
Tot l’any, doncs, però en especial per Nadal, així és Reus: una ciutat viva, dinàmica, que batega amb un comerç de proximitat de qualitat, amb el suport de les entitats del sector, amb places i carrers plens de gent; amb una cultura que no s’atura; i amb un patrimoni que ens projecta al món a través del patrimoni modernista i de la figura i del llegat d’Antoni Gaudí. Totes i tots fem una ciutat que es mostra orgullosa del seu esperit, del seu tarannà.
I és aquí on Esquerra Republicana de Catalunya hi imprimeix el seu segell: treballem per continuar fent de Reus una ciutat oberta, que impulsa l’activitat econòmica, que genera vida i activitat als carrers, que s’estima el seu comerç, que es projecta al món, que valora la seva cultura i que creu que Nadal i Reus formen una parella indissociable. Gaudiu de les festes, gaudiu del Nadal reusenc!