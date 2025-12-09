Opinió
La vegueria Penedès i el seu patrimoni històric
El passat, 16 de novembre, va ser el Dia Internacional del Patrimoni Mundial (UNESCO, 1972). Entre altres preocupacions, els 72 municipis que configuren la vegueria tenen un patrimoni cultural que cal protegir. És necessari disposar d’un inventari (catàleg) acurat i aprovat pel ple municipal de tots els municipis.
L’Institut d’Estudis Penedesencs darrerament està treballant en uns 10 municipis. També s’ha de dir que la Diputació de Barcelona subvenciona en part aquests estudis.
La governança de la vegueria hauria de dirigir aquesta qüestió, per tal de disposar d’un document que reflectís tota la riquesa patrimonial del territori penedesenc.
El catàleg permetrà conèixer el seu estat actual i quines són les actuacions que cal efectuar.
Una vegada conegut el cost per disposar d’un patrimoni recuperat es podria fer la recerca convenient per obtenir els recursos econòmics i poder calendaritzar les obres oportunes.
Proposta
1-Que tots els Ajuntaments disposin d’un planejament POUM i un catàleg de protecció del patrimoni, tant material com immaterial, aprovat i vigent.
2-Que anualment figuri partida econòmica en els pressupostos, ajuntaments, diputacions, vegueries, govern de la Generalitat, govern de l’Estat.
3-Acullirse a subvencions especials de la UNESCO, la UE o altres Institucions que incloguin partides d’interès cultural.
Reflexió
Soc conscient que actualment hi ha moltes necessitats per cobrir i, ben segur, que amb el panorama econòmic que tenim no es pot resoldre tot. Cal fer balanç i tocar de peus a terra. Segurament cal fer reflexió de si es pot reduir o prescindir d’algunes partides pressupostaries, començant per els municipis.
Aquestes orientacions ens porten directament al fet que caldrà reduir despesa. En definitiva, cal administrar de manera més eficient. De tecnologia n’hi ha, però segurament cal donar tots els recursos i la força a qüestions dirigides a les persones, per a les necessitats bàsiques, i estalviar en el que és superflu.
Soc d’aquells que ho han aplicat i sé que no es pot dir a tot que si i, de vegades, s’han d’ajustar les prioritats. Protegir el patrimoni és més important que un castell de focs, per exemple.
El meu reconeixement i agraïment als que col·laboren i lluitant per aquesta lloable tasca.
La Vegueria Penedès també s’ho mereix.
Així ho veig.