Opinió
La Diputació., realment, al servei de la gent
La Diputació de Tarragona desenvolupa una tasca imprescindible per al conjunt del territori. Tot i que sovint aquesta feina és poc coneguda per la ciutadania, les actuacions que impulsa la institució són les que permeten que els municipis, especialment els més petits, puguin garantir serveis de qualitat als seus ciutadans.
La setmana passada vam aprovar el pressupost per al 2026, que ascendeix a 237,5 milions d’euros, la xifra més elevada de la història dels pressupostos de la Diputació de Tarragona. Una excel·lent notícia. Són uns comptes orientats a guanyar eficiència, reforçar el suport tècnic i econòmic als ens locals i consolidar les polítiques que fan possible el progrés i el benestar als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
Un dels elements més destacats d’aquests pressupostos és el Pla Impuls Dipta, que l’any 2026 comptarà amb gairebé 48 milions d’euros. Aquesta eina s’ha convertit en una peça clau per al funcionament ordinari dels ajuntaments i ajuden a impulsar projectes que impacten directament en la vida de les persones.
Governar bé és també anticipar-se als possibles problemes sobrevinguts que es vagin produint. Per aquest motiu el pressupost també preveu dos milions d’euros per a poder respondre a emergències, com les derivades de fenòmens meteorològics o incendis, per exemple. Aquest fons doncs, reforçaran la capacitat dels ajuntaments per actuar amb rapidesa i eficàcia.
A més, s’intensifica el compromís amb la millora del cicle integral de l’aigua, especialment en els municipis de menys de 20.000 habitants que gestionen directament aquest servei essencial.
També vull remarcar i posar en valor el clima de cooperació institucional que ha fet possible aprovar aquests comptes amb el suport de 4 dels 5 grups representats a la Diputació, és a dir, 26 dels 27 diputats i diputades. Aquest ampli consens confirma que són uns pressupostos útils, realistes i alineats amb les necessitats del nostre territori. És a dir, parlem d’un consens molt ampli, una realitat que vull agrair.
Destacar també la feina rigorosa dels equips tècnics de la casa, que vull reconèixer i que han permès ampliar les línies de subvenció en àmbits tan rellevants com la cultura, la transició ecològica, la promoció turística, l’esport o els programes socials.
En definitiva, aquests pressupostos reforcen el compromís que defineix la funció pública: garantir que tots els ciutadans i ciutadanes, visquin on visquin, tinguin accés a serveis de qualitat. Des d’aquells que viuen en grans ciutats fins als que viuen en municipis més petits.
Continuem construint, pas a pas, un territori cohesionat, pròsper i on el benestar de la ciutadania sigui una realitat palpable. Aquests pressupostos són un instrument fonamental per avançar en aquesta direcció.
Gràcies de nou a totes les persones i grups que ho han fet possible.