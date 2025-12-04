Quan la caritat s’asseu a taula: l’esperit del DiNadal
Hi ha gestos que, per la perseverança i la força moral que arrosseguen, acaben formant part indestriable de l’ADN d’una ciutat. El DiNadal, la nostra trobada solidària ja plenament consolidada, és un d’aquests pilars íntims que mantenen ferm i implicat el teixit cívic de la ciutat de Reus.
Per a les confraries que integren la nostra Agrupació, la Setmana Santa no és solament un temps de processons i viacrucis, és l’expressió viva d’una fe que només té sentit quan es tradueix en compromís i servei als altres. El missatge de la Passió, en la seva essència més pura, és una invitació a la compassió i també a l’esperança, i el DiNadal n’és la continuïtat natural quan el desembre fa del fred i la intempèrie la realitat més aspra.
El dia 13 de desembre la sobrietat serà el mirall de la dignitat. Quan ens asseurem a taula, gràcies a la generosa cessió de l’Espai Llotja per part de la Cambra de Comerç, serem plenament conscients que l’àpat no és cap celebració festiva sinó de conscienciació. El menú, un plat d’arròs bullit, ou ferrat, pa, aigua i fruita, és una opció pensada i volguda. Aquesta senzillesa no respon a cap necessitat econòmica, és un exercici pedagògic d’humilitat, un recordatori contundent que la pobresa és una realitat wwwcolpidora que afecta molts dels nostres veïns.
El DiNadal és un acte de sensibilització compartida, un esforç col·lectiu destinat a donar suport a aquelles entitats que treballen amb una dedicació incansable a millorar la vida de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Una vegada més, les entitats beneficiàries seran la Casa de Misericòrdia i la Societat de Sant Vicenç de Paül, dues institucions fonamentals de la solidaritat reusenca, garants de dignitat, acolliment i acompanyament per a persones i famílies que, per circumstàncies adverses, han vist com la vida se’ls feia massa feixuga. La nostra col·laboració és una manera d’ajudar-les a mantenir viva la seva tasca imprescindible.
El valor d’aquest dinar benèfic rau en la seva capacitat de transformar una contribució individual en una força cívica poderosa. No és tan sols una donació, és un acte d’adhesió a un ideal de societat més humana i fraterna. El tiquet solidari n’és la clau de volta, ja que cada tiquet és un esglaó més en la cadena de l’esperança, un suport directe en mans de qui sap convertir-lo en ajuda real, eficient i necessària.
El DiNadal és, en el fons, un mirall del nostre caràcter. Demostra que a Reus la solidaritat és un riu que brolla amb força, que rega el terreny de la caritat i que ens recorda que no podem restar indiferents al patiment aliè.