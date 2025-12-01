Intel·ligència artificial i dret
L'entrada en el nostre dia a dia del que es conceptua com ‘intel·ligència artificial’, pot tenir vessats de tot ordre a l’hora de valorar el que comporta i com la seva implantació suposarà canviar en molt dels arguments vigents de la nostra vida diària, per tant, estem davant d’un esclat global que ve per quedar-se i que influirà directament en el nostre tarannà fins a nivells insospitats i, el que pot ser millor o pitjor, ens trasllada cap a un marc d’influència nou, del qual no sabem els límits, per molt que puguem autoenganyar-nos respecte al seu control, sigui de caràcter moral o pràctic.
D’entrada, el tema ja no és solament ciència-ficció, que també, ni futur pròxim, és present, per molt que totes les seves conseqüències encara ens puguin resultar poc clares o, entendre que la cosa pugui no anar per nosaltres, per tant, bo seria assumir la situació i valorar, en la seva justa mesura el que suposa en els diferents apartats de la nostra convivència.
Pel que fa al vessant jurídic, no podem oblidar que ja existeix, en l’àmbit d’Unió Europea, una ‘Llei d’intel·ligència artificial’ vigent des d’agost de 2024, i també a casa nostra, és vigent, des de juny de 2024 la ‘Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Articial’, per tant, l’assumpte ja forma part del nostre marc legal i no podem al·legar desconeixement com excusa.
Evidentment, en la dinàmica del Dret, com base de la mateixa Seguretat Jurídica, ja fa molts mesos que la discussió al respecte és un fet quotidià, amb posicionaments dispars per part de tots els que volen dir quelcom al respecte, i que van des de l’apel·lació a la ‘substitució dels advocats i jutges’ o a la nova regulació de la mateixa dinàmica jurisdiccional, amb uns posicionaments des de totes les opcions, que s’ubiquen al respecte, però on el que sembla com inapel·lable és que la introducció de la ‘IA’, és un fet ja normalitzat per tots els operadors jurídics, que ja van, escalonadament, aplicant una nova fórmula de gestió la qual s’ha d’utilitzar des del seny i el rigor.
Suposo que parlar de ‘substitucions’, és un fet perillós, si realment no som capaços de trobar la vessant ‘d’ajuda’ que la nova opció de futur ens planteja, així, fent una lectura en positiu, crec que hem de veure la ‘IA’ com una eina a utilitzar, amb les prevencions que calguin, però en cap cas, rebutjar-la d’entrada, no sigui que aleshores sí que ens passi per sobre, deixant el marc jurídic com una evidència sense cap pes real.
Segurament que poden existir ‘temptacions’ per donar un pes irreal al nou model, i que podem tenir la ‘idea’ d’incorporar-la sense limitacions, i és aquí on realment es jugarà l’autèntic ‘partit’, que no és altre que fixar mitjans que ens permetin una protecció amb garanties i, per tant, discussions com el protocol a establir serà l’aval, imprescindible, per la seva viabilitat col·laborativa, en funció del mateix coneixement de la tecnologia que ens aporta la ‘IA’.
En definitiva, no oblidem que ja ara la seva incidència és un dubte superat, però no estaria de més, a part de la qüestió regulatòria, valorar com la seva presència incidirà en la nostra fórmula de vida, i que, de vegades, la seva ajuda a l’hora de decidir sobre el que creiem, pot comportar bondats, però també riscos amb incidència directa sobre la ‘manera de ser’ que es pot veure condicionada, posant en perill, fins i tot, el nostre marc de llibertat. La cosa, inclús, pot ser ‘por’, però deixar de costat aquest vessant, ens pot convertir en esclaus d’una nova tecnologia que es pot descontrolar si no fem el que toca.
En el seu moment, la ‘telefonia mòbil’, va resultar un avanç que avui veiem com fonamental i insubstituïble, malgrat les negativitats evidents i la dependència absoluta d’aquesta, per part d’una majoria, amb apel·lacions en la seva utilització prudent, amb tota mena d’arguments, però que, en tot cas, ningú es planteja la seva ‘anul·lació’, esperem que l’exemple al·ludit, no es repeteixi, més aviat del que segurament encara avui podem posar en dubte.
No seré jo qui estigui per posar traves a la ‘IA’, una altra cosa és reflexionar sobre un context, també jurídic, que haurà de rebre la nova tecnologia com una ajuda i no com un atac a la seva tasca, mirant en perspectiva, crec que ens ha de donar les respostes de les quals no disposem, per molt que les sospites puguin ser més futuristes que actuals.