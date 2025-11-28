El Vendrell ens mou
El Vendrell viu un moment clau. Som una ciutat que ha crescut i que continua avançant amb la força de la seva gent. Aquesta energia col·lectiva, aquesta empenta tranquil·la que ens identifica, és el que fa del Vendrell una ciutat viva i amb futur.
El Vendrell ens mou perquè és una ciutat viva, mediterrània i humana. Ens mou la seva cultura, ens mou el seu comerç, ens mou l’esport, ens mou la seva gent. Aquesta és la força que ens defineix com a comunitat: la convicció que el progrés neix del que som i del que fem junts.
El Vendrell és, per naturalesa, la capital regional del Penedès. Liderem amb serenitat i cooperació, exercint la nostra responsabilitat amb una mirada oberta i moderna. Ser capital vol dir escoltar, connectar i impulsar, posant al centre les persones i la qualitat de vida.
Som una ciutat mediterrània, oberta i vital. Ens defineixen la llum, la convivència i l’equilibri entre el mar i la terra. La cultura, el comerç i l’esport són els nostres grans motors. Des de Pau Casals fins als creadors i entitats actuals, La cultura continua sent el nostre fil conductor: allò que ens uneix, ens emociona i ens projecta.
El comerç de proximitat és la vida dels carrers, la millor expressió d’una ciutat viva i acollidora. Apostem per un model comercial mediterrani, sostenible i a cel obert, que dona oportunitats a les persones i força al territori.
L’esport, reconegut amb la designació del Vendrell com a Ciutat Europea de l’Esport 2026, és un altre dels nostres orgulls. És salut, cohesió i projecció.
Tot això configura un relat positiu i compartit. El Vendrell ens mou és una crida a creure en el que som i a explicar-ho amb orgull. Perquè parlar bé del Vendrell és la millor manera de fer-lo avançar.
Ser capital del Penedès vol dir exercir aquesta funció amb naturalitat: ser referent, generar confiança i mostrar el millor de nosaltres mateixos. I ho fem des de la proximitat, des del respecte i des de la convicció que el Vendrell té molt per oferir.
El futur no s’espera, es construeix. Al Vendrell ho fem junts, pas a pas, amb orgull i amb la mirada posada endavant.
Quan parlem bé del Vendrell, el fem avançar.