Pressupost 2026: diàleg i consens
Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Tarragona tindrà, tindrem, un pressupost que entrarà en vigor l’1 de gener, la qual cosa ens permetrà anar per feina des del primer dia de 2026.
Som un govern municipal en minoria i sempre hem tingut clar el mandat de la ciutadania que es deriva d’un consistori molt divers i fragmentat: Dialogar i pactar.
El pressupost de 2026 és, clarament, un pressupost fruït del diàleg i del consens que ha obtingut un recolzament inclús més alt que la majoria absoluta (14) i, en concret, el recolzament de 16 consellers i conselleres. El meu sincer agraïment als consellers d’En Comú Podem i Junts per Catalunya, així com als consellers Gómez, Duque i la consellera Vidal.
Durant mesos de feina intensa s’han fet propostes molt treballades i elaborades, posant com a prioritat l’interès i millora de Tarragona i s’ha defugit d’interessos partidistes o tàctics. La ciutadania ho demanda i, efectivament, ha primat la voluntat d’entesa i la generositat de posar Tarragona com a principal i única prioritat. La ciutadania ho demanda: Fets i resultats i defugir de soroll i debats estèrils.
El pressupost de 2026 és un molt bon pressupost, equilibrat, realista i pragmàtic. Un pressupost que mira més enllà de les xifres econòmiques i que es centra en satisfer les necessitats prioritàries i reals que demanda la ciutadania.
Un pressupost consolidat que ascendeix a quasi 236 milions €, que suposa un 1,5% més que l’any anterior, amb unes inversions que ascendeixen a 19,5 milions €, amb tributs congelats per segon any consecutiu, amb reducció continua del deute que ens situa en una ràtio de deute viu del 57,07% (el 2024 vam baixar del 75% i vam sortir de la tutela financera), a la vegada que s’ha millorat la capacitat inversora de l’Ajuntament de Tarragona. Feina contínua i constant que ha possibilitat la millora de la situació econòmica.
Ara bé, el que realment importa de les bones xifres econòmiques assolides és que es posen al servei de la ciutadania. El pressupost de 2026 situa les persones al centre i prioritza donar resposta a les principals demandes de la ciutadania.
Efectivament, les xifres econòmiques es tradueixen en partides per a projectes concrets, destacant tres grans eixos: Reforç i millora dels serveis públics, impuls de la transformació urbana i millora dels barris.
La despesa corrent prioritza el servei de neteja pública, el transport públic i la mobilitat, urbanisme i patrimoni, medi ambient i conservació de l’espai públic, la seguretat ciutadana, els serveis socials, cultura i esports, turisme i promoció econòmica i l’educació. Prioritzem serveis públics de qualitat i treballem per reforçar-los.
La inversió de 19,5 milions € prioritza millorar la vida quotidiana i més de la meitat del pressupost d’inversió es destina a millores de l’espai públic, serveis i barris.
En aquest sentit, cada euro d’inversió és una aposta per la igualtat i la cohesió: Adquisició de 10 nous autobusos per al transport públic, 1,5 milions € per a l’asfaltat de carrers, refugis climàtics infantils, més d’1 milió per a la pintura de totes les escoles públiques, 2,4 milions € per a la Part Baixa amb actuacions en habitatge, eficiència energètica i millora de la seguretat, 200.000 € per al pla de xoc del barri de Sant Salvador, 250.000 € per a la transformació del Mercat del Fòrum, 500.000 € per a la renovació de camps de futbol, 250.000 € per a subvencions a comunitats de propietaris per a rehabilitació d’edificis o 1,5 milions € per a la compra d’habitatge destinat a lloguer social.
Tenim per a 2026 un pressupost molt bo, fruit del consens i per tant, pensat amb Tarragona i un pressupost realista i pragmàtic, pensat per a Tarragona, per donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
Després de mesos de feina i negociacions intenses, per tercer any consecutiu aprovem el pressupost que entrarà en vigor el dia 1 de gener la qual ens permetrà posar fil a l’agulla i seguir treballant des del primer dia de 2026, com sabem fer, amb gestió responsable, de manera continuada i constant, i sense soroll ni estridències.