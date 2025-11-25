Una obra que no et deixa indiferent
Metzina legal, el llibre de poemes d’Aaron de Balmar, magníficament editat per La Banya, ens convida, ja d’entrada, des de la seva portada visual i hipnòtica i el seu títol contundent per acompanyar-nos a un viatge per les seves pàgines que ens impacten per la seva poesia original i plena.
Es tracta d’un conjunt d’alta qualitat i i profunditat, ple de sensibilitat, d’amor pels clàssics i per la nostra llengua però al mateix temps també fresc, amb l’empremta de la joventut d’Aaron, que tot i destacar-se apostant per la diferència respecte als corrents actuals de la poesia jove, també ha sabut transmetre la seva jovenesa en aquesta metzina legal creant un bell conjunt simbiòtic de classicisme i actualitat.
Els poemes, la majoria sonets, estan fets amb mètrica clàssica i transmeten en tot moment el bagatge de l’autor com a lector i admirador de grans poetes com són Jacint de Verdaguer i Josep Carner.
El fet que Aaron de Balmar sigui un gran estudiós i incansable lector de poesia, també de la literatura contemporània, fa que els seus versos estiguin amarats de classicisme contrastant amb la temàtica i les figures emprades plenes de quotidianitat i actualitat.
El llibre és tot un collage emocional, amb diverses visions del dia a dia, amb un enaltiment de la poesia en ella mateixa i dels grans poetes admirats.
Un conjunt realment calidoscòpic que a més de cridar-nos l’atenció, ens captiva vers a vers, pàgina a pàgina; passant pels sonets que ens parlen del seu estimat mar a la vora del que viu i transita diàriament sense perdre punt de tot l’espectacle natural i humà per transformar-ho en vers; arribant a sonets que ens impacten pel clarobscur emocional que contenen , sense perdre de vista els poemes que enalteixen la nostra cultura i llengua, fan una ullada a la política actual, els esdeveniments mundials, la filosofia i el pas del temps.
Així doncs, ens trobem amb un bell conjunt de poemes que, com petites finestres, ens mostren l’ésser humà en tota la seva plenitud, ment, cos, esperit, ésser social.
Es bonic veure com la jovenesa de l’escriptor i el seu equipatge cultural acaben fent una obra plena que no ens deixa indiferents. Apropem-nos-hi i gaudim-la.