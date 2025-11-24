Emprenedoria, formació, i feina: la millor manera de fer ciutat
Hem començat el nou curs polític 2025-2026 amb les idees clares i la feina encarrilada. Hem fixat dues prioritats estratègiques que expliquen el projecte d’ERC a Reus: potenciar l’obertura de nous negocis arreu de la ciutat, al centre i als barris, i formar talent perquè la gent de Reus tingui feina qualificada i bons salaris. Aquest és el nostre cercle virtuós: emprenedoria, suport empresarial, formació útil i ocupació de qualitat.
Reus Espais Vius n’és la prova més visible. Allà on altres veuen locals tancats, nosaltres hi veiem oportunitat i futur. Amb la tercera fase del projecte a Santa Teresa, avui ja podem dir que hi ha més d’una desena de negocis que han obert o són a punt de fer-ho, i una altra desena de locals en negociació de compra o lloguer. No és casualitat: és planificació, és acompanyament i és una manera d’entendre l’economia local (amb la gent, i amb un model de triple impacte: econòmic, social i ambiental). L’objectiu és clar: recuperar vida econòmica als carrers, fer arrels al comerç de proximitat i generar ocupació estable.
Perquè els projectes prosperin, cal múscul públic i granularitat. Hem reforçat l’assessorament a l’emprenedoria, hem reactivat ajuts per a la creació, el traspàs i la consolidació d’activitats econòmiques, i fem mentoria perquè qui aixeca la persiana no ho faci mai sol. I hi afegim una peça clau: la transmissió empresarial, per evitar el tancament de negocis viables, perquè això és defensar llocs de treball i oficis.
La segona gran aposta és l’Escola dels Oficis de Reus, al Vapor Vell. Avancem amb la primera fase d’obra estructural i, en paral·lel, estem definint l’òrgan de direcció amb governança público-privada. No és una escola pensada en abstracte: és una resposta directa al que ens demana el teixit empresarial del territori. Ens demanen professionals qualificats i els formarem a Reus, amb itineraris que connectin aula i empresa, pràctiques i contracte. Aquesta és una prioritat del govern i del mandat. Hem empès perquè aviat sigui operativa i perquè cap empresa deixi d’invertir a la ciutat i al territori per manca de talent.
Tot plegat es completa amb la feina quotidiana que sovint no surt als titulars però canvia vides: el Mas Carandell orientant, qualificant i inserint persones al mercat laboral; tallers de pla econòmic-financer per obrir negocis amb garanties; programes d’acompanyament per a autònoms i microempreses; i Reempresa, per donar continuïtat a activitats que, si no hi fóssim, es perdrien. Aquesta és la política útil: la que baixa a planta, escolta, connecta i resol.
Aquesta orientació també és una manera d’entendre la ciutat. ERC ha situat l’economia real al centre de l’agenda de transformació urbana. Quan recuperem locals, quan reforcem el comerç, quan formem perfils que les empreses necessiten, fem ciutat: fem carrers més vius, barris més segurs, identitat de proximitat i oportunitats per a qui vol començar de nou. I ho fem amb rigor i amb aliances: amb gremis, empreses, centres educatius i agents socials.