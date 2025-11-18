La Diputació descobreix que el Baix Penedès Existeix
Aquesta setmana el Vicepresident de la Diputació de Tarragona, i alcalde de Tarragona, ha visitat la nostra comarca. Un visita que sorprèn però que des del territori agraïm i molt. També cal posar en valor les seves paraules de reconeixement d’un oblit, que potser ha durat molt, massa.
Un oblit no només de representativitat sinó també de responsabilitat a l’hora d’afrontar el reptes que ha patit la comarca en els darrers anys. Un suport institucional de la Diputació que s’ha trobat a faltar a l’hora de reclamar millores en mobilitat, serveis públics i el gran repte demogràfic que portem afrontant des del començament de segle.
Más vale tarde que nunca, i repeteixo, agraïm el gest del vicepresident i alcalde Viñuales.
Vull recordar, que qui escriu aquest article, és diputat provincial, i que des de bon començament vaig voler deixar ben clar que durant aquesta legislatura, des de l’oposició, però dins de la institució tenia la voluntat i l’objectiu polític de posar el Baix Penedès a l’agenda de la Diputació.
Fa més d’un any, durant els primers plens d’aquest mandat, des del grup de Junts, vam presentar una moció per denunciar aquest oblit i que la Diputació s’impliqués en els reptes del Baix Penedès.
En concret reclamàvem una seu institucional de la Diputació al Baix Penedès, perquè estigués més a prop de la comarca i de les seves problemàtiques, i també que la Diputació fes de lobby i donés suport a les demandes del Consell Comarcal del Baix Penedès i dels seus alcaldes. Uns alcaldes que independentment del seu color polític, van fer pinya al voltant dels reptes comarcals amb un eslògan que era ‘El Baix Penedès Existeix’.
Malauradament el Govern de la Diputació, ERC i PSC, van votar en contra, i la moció no va tirar endavant, s’oblidaven una vegada més, del Baix Penedès.
Però la realitat és tossuda, i el que està passant al Baix Penedès és molt gros, una revolució demogràfica i al mateix temps una revolució territorial.
Fa un mes la URV, i més concretament la Càtedra de la Regió del Coneixement, va organitzar una jornada on va aflorar, un malestar, un menysteniment, i una preocupació envers el futur del Baix Penedès.
Sembla que alguna cosa es mou, i es d’agrair el canvi de rumb del Govern de la Diputació envers el Baix Penedès, encara queda molta feina a fer i molt d’oblit per recuperar.
Ara bé, es pot tenir el somni romàntic de recuperar el conjunt del Baix Penedès a una lògica territorial exclusivament tarragonina, la realitat és totalment una altra. La força centrifuga de l´Àrea Metropolitana de Barcelona és tant forta, que el Baix Penedès mira i mirarà el seu futur cap al Penedès i cap a Barcelona.
Però sense renunciar a tenir un bons lligams quantitativa i qualitativament parlant amb el Camp de Tarragona, i aquí és on vetllarem que la Diputació tingui un rol imprescindible.