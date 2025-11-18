Un curs clau per accelerar en la transformació urbanística de Reus
Hem començat el curs polític 2025-2026 amb un objectiu clar: continuar transformant Reus amb visió republicana. Venim de mandats en què des d’Esquerra hem demostrat que planificar serveix per canviar realitats, per cosir barris, per ordenar el creixement i per situar el transport públic al centre. Aquest curs ens toca accelerar.
Transport públic per a la vida quotidiana. Que arribi on encara no arriba, i que sigui útil a qui l’ha de fer servir cada dia. Per això ampliem l’exitós Bus x Tu amb nous vehicles per fer-lo extensiu a Aigüesverds, Blancafort, la Marinada, Bellissens (Horticultura i Villablanca), el Mas Carpa i polígons (AgroReus, Dyna, Tecnoparc, Nirsa, Granja-Vila). Model flexible, reserva de trajecte i garantia d’enllaç cap al centre. I reforçarem les línies que donen servei als centres educatius (de primària i secundària) en hores punta d’entrada i sortida. Seguretat, menys col·lapse i més sostenibilitat. És política pública al servei de famílies i joves.
Espai públic que cohesiona i dignifica. El carrer Ample n’és un bon exemple: prioritat per al vianant, comerç de proximitat i de qualitat i continuïtat urbana. Ens marquem com a fita enllestir els trams pendents abans de la campanya de Nadal i obrir la porta a l’actuació a les places de la Llibertat i del pintor Fortuny un cop iniciat el 2026. Una zona més còmoda per a l’estada, que convidi a fer-hi vida i que comuniqui, de manera natural, amb el centre, el nucli antic, el tomb de ravals i els barris del sud.
Precisament a tocar del nucli antic, al Carme, cal destacar el pas decisiu fet amb la licitació del concurs per redactar el projecte de regeneració urbana, liderat per l’INCASÒL amb l’Ajuntament de Reus i CatSalut. El plantejament inclou 38 habitatges de lloguer assequible, un nou CAP i un aparcament municipal soterrat d’un centenar de places, més la reurbanització dels espais públics (entre Sant Jaume, Sant Benet, Closa de Freixa i Sant Francesc). Parlem d’una inversió prevista de 10,5 milions d’euros, per regenerar el barri amb criteri social, salut de proximitat i més espai per als vianants.
I si parlem del sud, i més concretament del Carrilet, ERC Reus va plantejar, en el mandat anterior, una transformació urbanística a la zona amb nous i millors equipaments per a la ciutadania, amb més espais verds. Tot plegat, per tal que el sud del terme esdevingui una nova centralitat. Les primeres obres al carrer de l’escultor Rocamora i en l’entorn del Mercat del Carrilet seran el primer pas. Prova que aquest és un projecte necessari i ben treballat, hem de celebrar la recepció provisional de 6 milions d’euros de fons europeus FEDER per desenvolupar-lo. I hem pogut optar a aquesta via de finançament per l’impuls, en el seu moment, del Pla Estratègic de Ciutat ‘Reus Horitzó 32’.
Governar és prioritzar. Prioritzar la mobilitat col·lectiva per davant del vehicle privat; la qualitat urbana per davant de la improvisació. ERC ha demostrat que quan hi ha pla, recursos i valentia, la ciutat va endavant, es transforma. Som la garantia que Reus no torni a perdre oportunitats per falta de projecte.