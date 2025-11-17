Diari Més
Jordi Bertran

Jordi Bertran

Diputat per Junts al Parlament de Catalunya

La ‘llista de control’ de l’estació Camp de Tarragona

La consellera de la Generalitat, Sílvia Paneque, presenta l’informe preceptiu sobre el grau de compliment dels acords aprovats al juny pel Parlament sobre infraestructures i mobilitat al voltant de l’estació Camp de Tarragona. És mínim i sovint incoherent amb el mandat de la cambra.

En les línies d’autobús de Tarragona i Reus cap a l’estació, el Parlament reclamà serveis més freqüents i directes, en hores punta, i sincronitzats amb els horaris dels trens. La gironina Paneque es comprometé en l’hemicicle que, per a la nova concessió de 2028, la situació es resoldria. Ara, però, afirma que els actuals cobreixen la demanda i no preveu millores.

La moció també conclogué augmentar la informació, amb més retolació i pantalles digitals. La Generalitat diu que ja hi ha panells, és a dir, cartellets aferrats amb celo i andanes sense numerar. Confon una millora substancial amb un procés futur vinculat a contractes potencials. 

Res abans de 2028.

Pel que fa a la inspecció dels autobusos de l’empresa PLANA, el Govern assegura que la fa, però no aporta dades i afirma que no consten incompliments significatius. Convido la consellera a compartir les andanes de Camp de Tarragona per veure-hi la llum i els retards constants en determinades hores. El súmmum del desconeixement arriba quan Paneque assegura que els títols d’abonament són recarregables als autobusos.

De 650 a 110 places

Sobre l’aparcament dissuasiu vora l’estació, el compromís és l’anunciat poc abans que s’hagués de donar compte al Parlament: un de provisional per a 110 vehicles. S’admeten apostes sobre la provisionalitat. El definitiu de low cost amb 650 places correspondrà a l’Ajuntament de la Secuita. 

Paneque no esmenta ni l’ampliació d’abonaments a l’actual pàrquing subterrani, ni tampoc l’exigit Pla Director Urbanístic de l’entorn de l’estació.

En matèria d’accessos, fruit de la insistència de la Secuita i Perafort, s’ha anunciat sense calendari la construcció d’una rotonda pel Govern i, junt amb la Diputació, la connexió amb la carretera de Tarragona a Vila-rodona. En canvi, un altre punt rellevant, la connexió del TramCamp amb l’estació no compta amb planificació de perllongament a curt termini.

Fent la viu-viu

Finalment, hi ha aspectes acordats que el Govern no comenta, com la dependència de Mossos a l’estació, ni l’ampliació d’horaris, freqüències i cabuda en els AVANT, la mitja distància per l’alta velocitat (Lleida–Camp de Tarragona–Barcelona i Tortosa–Barcelona), per facilitar l’inici de la jornada laboral o acadèmica, i després retornar als domicilis de les àrees d’origen.

 Paneque ho deriva a l’Estat, sense la proactivitat reclamada per la plataforma d’usuaris AVANT. En canvi, el seu secretari general, també gironí, es queixa sobre temes idèntics a Girona.

El Govern socialista, el que no preveié alta velocitat al Camp de Tarragona, mostra una aplicació parcial i desigual dels acords del Parlament, amb mesures puntuals però sense avenços substancials en la majoria d’aspectes.

