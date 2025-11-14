Un pas de gegant pel Museu d’Art Modern de Tarragona
Sempre he pensat que les comarques tarragonines som un territori gran. Sí, gran; però no per la nostra extensió, ni per la nostra força material, ni tan sols pel nostre pes econòmic dins del conjunt nacional. Som grans pel nostre civisme, per la nostra capacitat de convivència... i per la nostra cultura.
Em dirigeixo sobretot a la gent jove i a aquells que quan han llegit la paraula ‘cultura’ immediatament han pensat «buf, quin avorriment». Tingueu present que la cultura no és res eteri, al contrari, les expressions culturals (música, art, literatura, cinema, etcètera) ens obren la ment, ens ajuden a comprendre noves perspectives, albiren horitzons, ens fan més lliures i ens donen els instruments per gaudir d’una existència de qualitat: sense odis, sense prejudicis, amb inspiració i amb amor per la vida.
Pensava tot això ara fa uns dies, quan assistia a l’acte institucional de signatura de l’acord entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per impulsar l’ampliació del Museu d’Art Modern de Tarragona i convertir-lo en un dels principals referents museístics, en termes culturals, del país.
Així, gràcies a aquest acord el museu es traslladarà a l’actual edifici del palau de la Diputació, al passeig de Sant Antoni, i incorporarà més espais, nous serveis i noves col·leccions. El primer pas serà tirar endavant el projecte museològic i el pla d’actuació per poder definir després el concurs d’idees i fer-lo realitat.
Vull posar de relleu que aquesta decisió tan important coincideix amb el 50è aniversari del Museu d’Art Modern de Tarragona, que actualment es troba ubicat al carrer Santa Anna. Clar... 50 anys, mig segle. Això demostra el gran compromís del territori amb la cultura. Dic més, sense cultura no es poden entendre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i a l’inrevés.
Ara cal aprofitar aquest magnífic impuls per fer un pas endavant de gegant en termes culturals. Ho tenim tot per ser una de les regions d’excel·lència en matèria museística del país i per incrementar la nostra projecció, tant nacional com internacional. L’art i la cultura del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès formen part del nostre ADN col·lectiu.
Perquè sabem, és just subratllar-ho, que la importància de la cultura a les nostres tarragonines no és -principalment- mèrit de les institucions o de les decisions polítiques. És, sobretot, gràcies a vosaltres, a la gent de la nostra terra. El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són el que són pel talent i la capacitat de creació de la seva població, és a dir, de tots vosaltres. Sense creadors com ara Joan Miró, Mari Chordà, Julio Antonio, i així un llarg etcètera, l’art modern i contemporani de les nostres comarques seria orfe. Estaria mutilat.
Som un territori cosmopolita i obert al món. Aquest caràcter, tan nostre, ha fet que en el decurs de la nostra història ningú que hagi vingut a viure aquí s’hagi sentit foraster. Nosaltres, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès ha sabut sempre parlar un llenguatge comú: no el de la violència, no el de la intolerància; sinó el de la cultura i el progrés. El que ens fa ser millors persones.
Aquest esperit és el que ens ha de permetre consolidar ara el Museu d’Art Modern de Tarragona com un pol cultural d’abast internacional, convertint la creativitat artística un dels grans pulmons de la nostra terra i apropant-la a tothom, fent arribar també les produccions artístiques i culturals a la gent jove via els tallers i activitats que seguirà impulsant el museu. Un museu que, gràcies a aquest acord, serà de primeríssima divisió. Més que de primera divisió serà de Champions...