El PSC quan governa, transforma Reus
El 2023 va ser el punt d’inflexió. Després de més de dotze anys d’estancament, la ciutadania de Reus va donar la seva confiança al Partit dels Socialistes de Catalunya per obrir una nova etapa. Aquella victòria no va ser només un canvi polític, sinó l’inici d’una nova manera d’entendre la ciutat: més viva, més justa i amb més ambició de futur.
Reus havia viscut massa temps en una dinàmica grisa, sense impuls ni projecte. Una ciutat que havia perdut el seu paper com a motor del sud de Catalunya. Però amb el lideratge de l’alcaldessa Sandra Guaita i el compromís del PSC, Reus ha recuperat el rumb, la il·lusió i la confiança.
Perquè el PSC, quan governa, transforma.
I ho fa amb fets. Després de més de 13 anys sense construir cap promoció pública d’habitatge, aquest govern liderat pel PSC ha tornat a posar aquest dret essencial al centre. Els 200 nous pisos de nova construcció al complex Riera i al Mas Iglesias simbolitzen aquesta nova mirada impulsada pel PSC: una ciutat que pensa en les persones, en la dignitat i en el futur. El Pla d’Acció Municipal 2023-2027, amb més de 400 accions estratègiques, fixa com a objectiu ampliar el parc públic, fomentar el lloguer assequible i rehabilitar edificis. És una aposta clara del govern liderat ple PSC de Sandra Guaita per garantir un Reus més just i amb oportunitats per a tothom.
La transformació també arriba als barris. Amb el Pla de Barris i Viles 2025-2029, invertirem 25 milions d’euros en 31 actuacions que dignificaran els barris del sud, milloraran carrers i equipaments i reduiran desigualtats. Una iniciativa nascuda del lideratge del PSC, que entén que una ciutat només avança si cap barri queda enrere.
El projecte del barri del Carrilet n’és un exemple clar. Allà on altres volien tancar el Mercat, el PSC es va comprometre a escoltar la ciutadania i a transformar-lo en un nou edifici modern, amb altres usos i que mantindrà l’essència d’un espai històric, donant servei i vitalitat a tot un barri. Aquesta transformació, impulsada pel govern de Sandra Guaita, s’emmarca dins d’un projecte integral de revitalització del barri del Carrilet, que ha aconseguit 6 milions d’euros dels fons europeus FEDER, una injecció econòmica que permetrà modernitzar l’entorn, impulsar el comerç i generar noves oportunitats. És una mostra clara de la capacitat del PSC per atraure inversions i situar Reus al mapa de les grans ciutats europees que aposten pel progrés.
Un altre deute històric que per fi encarem gràcies a l’acció decidida del PSC és el de la nova estació d’autobusos. Una infraestructura imprescindible que situarà Reus al centre de la mobilitat del territori i que respon a una demanda ciutadana de dècades, fent realitat una reivindicació històrica que durant anys havia quedat oblidada.
El canvi també es veu als carrers, en projectes com l’eix Astorga, que transformarà espais degradats en zones de convivència, segures i modernes. I, sobretot, es veu en les petites coses de la via pública: passos de vianants millorats, enllumenat renovat, voreres accessibles, zones verdes recuperades i arbrat plantat gràcies als plans Reus Respira i RENATUReus, que sumen centenars d’arbres nous a la ciutat cada any. Són detalls que milloren el dia a dia i demostren una manera de governar propera, atenta i compromesa amb la qualitat de vida de la ciutadania, senya d’identitat del PSC.
El govern liderat ple PSC també està executant importants inversions que superen els 83 milions d’euros, destinades a projectes de via pública, urbanisme, equipaments i barris. Tots aquests esforços sumen per crear una ciutat dinàmica, moderna i preparada per al futur, una ciutat que avança gràcies al projecte transformador del PSC. El 2023 vam ser molts els que vam apostar pel canvi i, dos anys més tard, podem estar contents d’aquesta aposta que ens ha portat cap a la transformació i a un Reus millor.