¿Asociación de impulso metropolitano o estructura para los amigos?

Creat: Actualitzat:

En el pleno del Ayuntamiento de Reus del pasado 24 de octubre se aprobó por 14 votos a favor(PSC, ERC, ARA REUS) 7 abstenciones ( 5 Junts, 1 vox y 1 no adscrito señor Ruiz), y 5 en contra ( 2 PP, 2 CUP, y 1 este concejal no adscrito, Julio Pardo).

En Tarragona el lunes 27 se aprobó con 16 votos a favor (PSC, Junts, ECP y los 3 concejales no adscritos, 1 abstención vox y 10 en contra ERC y PP.

Porqué ERC vota distinto en Reus y Tarragona cuando supuestamente quien está asesorando este invento es la Diputación de Tarragona presidida por la señora Llauradó de ERC?

Este concejal no adscrito, Julio Pardo, que intenta estudiar todas las cuestiones importantes de los debates llega a conclusiones lógicas y evidentes aunque quizás por eso, como no adscrito, se le ha reducido a la mitad el tiempo de sus intervenciones quizás por temor al contenido de sus argumentos.

La pregunta fundamental: ¿ Para qué sirve esta asociación? Para nada sensato.

Ya algún periodista con seny se ha hecho la pregunta y ve un horizonte nebuloso.

Otros como la Sra Martorell en el ayuntamiento de Tarragona ( según recoge el Diari Mes) y yo mismo, vemos una clara sombra de corrupción socialista.

Los estatutos hablan mucho para decir nada.

A pesar de la postura de los promotores cuando dicen hipócritamente no supondrá costes, los estatutos hablan de contratar empleados, servicios exteriores, dirección técnica, servicios con terceros, nombrar mandatarios y comisionados, gerencias, consejos, asesores..... Fijar cuotas, aportaciones económicas, cubrir necesidades financieras.... Gerencias... Es explícita la inclinación vacua e ideológica cuando el artículo 5 habla de .. Sostenible, comprometida en generar valor económico y también ambiental y social, contribuyendo a un desarrollo equilibrado y coherente con los objetivos de transición verde e inclusión. Me ha extrañado no encontrar mención a la siempre reiterada ‘perspectiva feminista’.

Tanto personal en definitiva, tendrá que cobrar y habrá que nombrarlo y contratarlo. ¿A dedo? Previsiblemente.

Todo lo que dicen los estatutos, coordinar, estudiar, proponer... Puede hacerse perfectamente sin necesidad de montar esta estructura administrativa cuyo coste que no está incluido en los presupuestos municipales, pagarán los ciudadanos.

Otra estructura administrativa para colocar y ubicar a los amiguetes de los gobiernos especialmente los promotores (de momento mayoritariamente PSC), y garantizar puestos a sus amigos. Como expuse en el pleno último de Reus nos duelen heridas como Innova, antecedente de la sociedad municipal RSM, que por la corrupción de los gobiernos socialistas provocaron lastres económicos que todavía hoy existen y lo que es más grave, la pérdida del Hospital de San Juan. Hospital que había sido propiedad de la ciudadanía de Reus durante siglos y la corrupción socialista se lo arrebató a los reusenses. Y nadie ha pedido perdón. Y en Tarragona hemos de citar el caso Inipro, también de corrupción socialista y con varios imputados todavía. No queremos que vuelva esa corrupción, ni esos inventos ni esos organismos nuevos e inutiles. No tenemos ayuntamientos, sociedades municipales, Diputación, Consells Comarcals, Veguerias, organismos autónomos como para tener que crear nuevos órganos administrativos que paga el contribuyente?.

Fue una ministra socialista la que dijo aquello que el dinero público no es de nadie, y sus afines, piensan y actúan igual. Nosotros no.