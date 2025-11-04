Que torni TV3!
Hi ha símbols que expliquen un país, i TV3 ha estat un referent poderós. Durant més de quaranta anys ha estat la veu de Catalunya: en català, amb mirada crítica, amb orgull i compromís. Ens ha ajudat a entendre’ns com a poble i a projectar-nos al món.
Fa uns dies vaig visitar els nous platós dels informatius: una autèntica revolució tecnològica. Ho celebro. Els temps canvien i una televisió pública ha d’estar a l’alçada. Però innovar no pot voler dir esborrar allò que ens identifica. El nom de TV3 ha desaparegut d’arreu —de l’edifici, dels passadissos, de les unitats mòbils i dels micròfons— i ha estat substituït per un “3Cat” que presenten com un pas endavant, però que en realitat és una pèrdua de personalitat i de catalanitat.
Fusionar TV3 i Catalunya Ràdio sota el paraigua del 3Cat no és una decisió neutra ni tècnica. És una decisió política. Forma part d’un procés de desnacionalització que s’estén silenciosament pel país, amb la voluntat d’esborrar símbols i identitat.
I no és només una qüestió de marques. També preocupa el rumb dels continguts: programes que perden criteri, reportatges censurats i un castellà que guanya espais d’ús. Fins i tot s’han contractat influencers que defensen parlar castellà per arribar als joves. En plena emergència lingüística, és aquest el camí que volem?
Parlar d’identitat també és parlar de territori i proximitat. Una televisió pública ha de ser la veu de totes les parts del país. Fa anys que sentim promeses de reequilibri informatiu, i el TN Comarques va ser una bona iniciativa, però el centralisme continua disfressat de proximitat. A la plataforma 3Cat, fins i tot en l’intent de fragmentar les notícies per vegueries, la del Penedès ha desaparegut.
Catalunya té vuit vegueries, i el Penedès n’és una. Defensar la catalanitat també és reconèixer-les i donar-los veu. El Penedès no vol quedar al marge: volem ser visibles i tenir presència a TV3. Per això reclamem una delegació pròpia a la vegueria.
Mentrestant, el Govern continua mirant cap a una altra banda, tot i que el contracte programa fixa uns objectius clars: llengua, cultura i vertebració nacional. En permetre’n l’incompliment, n’assumeix la responsabilitat. Exigim una rectificació: encara som a temps de recuperar el sentit i la identitat de la nostra televisió pública.
Nosaltres som on érem: defensant una televisió catalana, de qualitat, arrelada al territori i amb identitat pròpia. Defensant TV3, la nostra, la que parla en català i representa el país. N’hem estat sempre orgullosos, i no hi renunciarem. Perquè qui renuncia a la seva veu, renuncia a Catalunya.