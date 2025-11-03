Un curs polític clau
Iniciem un curs polític que per a Esquerra és clau per projectar Reus amb ambició i rigor. La Cultura en representa un dels puntals, en tots els sentits: pels valors que encarna, per la potència que ha demostrat com a instrument útil de debò i perquè, en materialitzar-se, esdevé tangible, real i absolutament pràctic.
A l’horitzó més proper hi descobrim l’Any Gaudí 2026, que situarà la nostra ciutat com a referent. Es tracta d’una commemoració d’interès públic excepcional i coordinada a escala de país en què Reus hi té un paper protagonista. Un paper que ens pertoca per història, per patrimoni, però també per la capacitat de programació que ja hem acreditat. En clau 365 dies a l’any, tal i com hem dibuixat sempre els nostres projectes, i a través dels museus, els espais escènics, els festivals i la cultura popular, treballant com un sol agent.
Però a més, i en el sentit de la concreció de què us parlàvem, al llarg d’aquest curs culminarem fites molt importants.
D’una banda, el nou Museu d’Art i Història, la finalització d’unes obres esperadíssimes que actualitzen l’edifici i la museografia, que estableixen un relat renovat per connectar millor amb la ciutat i a seva ciutadania. Hem modernitzat l’equipament i hem millorat l’accessibilitat i l’experiència de visita.
De l’altra banda i en l’àmbit escènic, el Centre Catòlic comença la seva metamorfosi en l’espai escènic Presó 13: un nou obrador teatral que ha de sumar al propi teatre creació, exhibició i comunitat mitjançant un atri obert, l’activació dels terrats i la renovació respectuosa del propi teatre. Ha de ser l’equipament de les companyies locals, del teixit del territori i ha de rebre com pertoca el Bravium.
I permeteu-me un últim apunt sobre nous equipaments. Reus no es pot permetre perdre cap oportunitat que reforci la seva capitalitat cultural. L’auditori que proposa la Diputació de Tarragona és una oportunitat: servei a les nostres formacions musicals reglades, impuls per a festivals, captació de gires de diferents estils musicals i activitat econòmica indirecta. El nostre deure és posar facilitats, i aportar criteri tècnic. Reus hi guanya, i la resta del territori també.
I la transformació continua
En participació, reforcem els pressupostos participatius, incorporant lògiques i itineraris específics per a la infància i adolescència, amb objectius i indicadors 2025–2030. És democràcia real aplicada al barri, a l’associacionisme, i també a l’escola.
En paral·lel, avancem amb l’obra pública que cosirà millor els nostres barris. El carrer Ample entra a la recta final de la seva transformació: amb la primera fase reoberta al trànsit i una segona fase amb previsió de culminar abans de Nadal, el projecte guanya continuïtat cap a les places del pintor Fortuny i de la Llibertat. És una intervenció urbana útil: més seguretat, més accessibilitat i més qualitat d’estada.
Pel que fa a mobilitat, aquest curs impulsarem millores en el servei de bus orientades a facilitar la connexió amb els centres educatius (una aposta en la línia del que ja hem fet amb serveis a demanda i reforços per a joves) per garantir desplaçaments segurs i sostenibles a l’entrada i sortida d’escola.
També fem un pas ferm amb l’Escola dels Oficis i en la seva ubicació en el Vapor Vell. L’obra estructural de la primera fase avança, s’està definint l’òrgan que dirigirà aquesta nova escola a l’espera de l’inici de les obres de l’interior de l’equipament. Un projecte que respon a una demanda real del teixit econòmic: formar per a llocs de treball qualificats i bons salaris, tancant el cercle virtuós entre formació i ocupació. I un compromís del govern municipal situant-lo com a projecte estratègic del mandat.
I mentrestant la Cultura continua viva tothora gràcies a una programació cultural estable que ja és referència al país. Música en viu, exposicions, clubs de lectura, teatre, poesia, jazz, circ, dansa, cultura popular... omplen la ciutat 365 dies a l’any amb l’únic inconvenient que és impossible ser a tot arreu. Menys encara aquest 2026, un any Gaudí en què Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà els seus trenta anys.