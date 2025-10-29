Política de veritat
Algunes persones que es dediquen a la política, contínuament es troben trepitjant contextos opacs on manquen un exercici constant de transparència i que ens obliga a repensar sobre la necessitat d’una regeneració democràtica urgent i que ha de ser veritablement inclusiva, ja que, totes i tots, no volem polítics superherois sinó persones honestes que intentin posar tots els recursos útils per solucionar els seus problemes, posar sentit comú en tot allò que portin a terme i una visió inconformista de la vida. Aquells que es dediquen a la política, no els hi podem demanar-los miracles, però si petits gestos que demostrin que serveixen per quelcom més que per omplir diaris, platós de televisió o programes de telerealitat.
Com deia, es fa palès la urgència de la regeneració i no només democràtica. De fet, compartireu amb mi que ens trobem en una situació greu on ens hem deixat guanyar el dret a viure d’acord amb els nostres objectius vitals per acabar vivint amb allò que imposadament ens diu la societat.Tota imposició gairebé sempre és dolenta i no és saludable pel conjunt de la societat perquè més enllà dels plantejaments estrictament ideològics, el que ens cal o almenys així ho entenc jo, és aprofundir en la recepta de la justícia social i aquesta posada al servei de tothom, ja que tothom mereix un suport institucional vàlid que mogui consciències i ofereixi un programa de millora individual, sempre tenint en compte que vivim en una societat col·lectiva.
És fonamental restar importància a les ideologies, algunes tòxiques i altres manipulades, que embruten la política per a persones adultes que no és la que promovia M. Rajoy sinó que és la que es porta a terme a peu de carrer treballant pel bé comú. Cal exercitar l’escolta activa tant a la ciutadania com també la de la societat civil. Altrament, seria un error perquè totes dues són una eina poderosa per canviar les coses i fer-les més inclusives, empàtiques, realistes i fins i tot ètiques. No crec que a ningú li agafi per sorpresa, si afirmo que la nostra societat, penso jo, s’ha emborratxat d’indiferència i encara no s’ha llevat de la ressaca sinó que a més l’ha agrupat amb la sempre perillosa ignorància, més pròpia d’aquelles societats on hi ha superioritats morals que ataquen als febles per acontentar els poderosos.
La manera en com s’ha gestionat al llarg de la història i en l’actualitat els casos de corrupció és millorable. Ho hem de tenir present si volem que els poders públics compleixin la seva funció. És molt millorable. La valentia de denunciar la corrupció hem de reconèixer que no pot ser catalogada com una actuació admirable que fa d’una persona, un ésser humà extraordinària sinó que ha de ser una màxima quotidiana heretada de generacions en generacions que capaciti a les societats que volen ser més transparents i més dignes.
A Catalunya no podem renunciar a ser una societat millor. M’atreveixo a dir com qualsevol societat més o menys decent. Però la societat catalana, tan diversa i desitjosa de ser rica en talent, drets humans, justícia social i pau no hi podem clausurar. Tot el que sigui, rendir-nos és dolent per la societat i no encaixa amb el nostre caràcter. Els nostres polítics han d’acompanyar empàticament la ciutadania, no deixar-la a l’atzar d’aquella sort que ningú espera i que acostuma a portar incorporada maldecaps. El que cal certament és fer fora la màfia i iniciar un camí imparable cap a la democràcia reial.
Moltes persones veuen en mi un possible perfil polític disposat a servir. Els hi vull agrair. Com sempre he dit i em reafirmo avui, que la política necessita nous lideratges, si pot ser femenins i feministes, que parlin en plural i lluitin pels diferents reptes de la societat. Sense formar part de cap partit polític, ara per ara, em dedico a fer política al carrer atenent persones i estant disposat a ajudar a tothom. Només espero, que la gent que em coneix percebin en mi, una persona plena de capacitats diverses i orgullosament humil de tenir-les, que vol acompanyar persones pas a pas de forma proactiva, generosa, competent i respectuosa.