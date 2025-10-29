ERC Reus fa realitat els projectes de ciutat en el curs clau del mandat
Superat l’equador del mandat 2023-2027, i fet el balanç corresponent, hem començat fa unes setmanes el curs polític 2025-2026. L’encarem amb ambició, amb l’objectiu de fer avançar Reus cap a un futur millor. Esquerra proposa, lidera i executa projectes de ciutat de gran abast. Projectes que milloren la vida de la gent, que transformen la ciutat i que, per la seva dimensió, es projecten cap a futurs mandats.
Oportunitats i reptes
Aquest curs polític és, de fet, el més determinant del mandat. Som en un moment clau per culminar projectes que hem treballat en mandats anteriors i per desenvolupar-ne de nous. Per tant, tenim oportunitats i reptes importants, i estem preparades i preparats per entomar-los:
Volem continuar avançant en els projectes transformadors que ja són en marxa. Parlem de nous equipaments de ciutat, com l’espai escènic ‘Presó 13’, el renovat Museu d’Art i Història o el nou auditori que impulsem des de la Diputació de Tarragona.
Volem continuar enfortint el nostre model de ciutat per avançar cap a un Reus més cohesionat, més ben connectat, amb intervencions urbanístiques com les transformacions del carrer Ample, el Carme i a la zona sud. En aquest sentit, a Esquerra celebrem la resolució provisional que concedeix 6 milions d’euros de fons europeus FEDER al projecte que tenim per transformar el Carrilet i el seu entorn.
Volem mantenir la cultura participativa que fa que anys que fomentem des d’ERC Reus, i per això tindrem de nou pressupostos participatius, per empoderar les veïnes i els veïns, perquè siguin protagonistes de l’acció política.
Volem que les reusenques i els reusencs tinguin llocs de feina de qualitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats, i de progrés social. I un projecte clau, en aquest sentit, és l’Escola dels Oficis, que el teixit empresarial ens reclama.
2026: Any Gaudí
I pel que fa a la meva responsabilitat com a regidora de Projecció de Ciutat, vull destacar quin serà el repte i l’objectiu central d’aquest curs polític: la preparació de l’Any Nacional Gaudí 2026. Serà un esdeveniment de ciutat que tindrà un impacte extraordinari per una raó molt clara: la projecció de Reus a través de la figura d’Antoni Gaudí, fill il·lustre i un dels grans genis universals de l’arquitectura.
L’Any Gaudí ens permetrà situar Reus com a ciutat modernista de referència, com a ciutat amb un comerç de tradició i d’excel·lència, i alhora ens ajudarà a enfortir la nostra identitat col·lectiva. Ha de ser una ocasió perquè ens sentim encara més orgullosos de ser reusenques i reusencs, de formar part d’una ciutat que es projecta enfora amb ambició, amb força i amb confiança.
Entre les fites més visibles hi haurà la renovació del Gaudí Centre, que serà un equipament clau en aquesta projecció, però cal remarcar que l’Any Gaudí és molt més: és una oportunitat magnífica per mostrar-nos com el que som: una ciutat amb un patrimoni modernista únic, amb un comerç de referència i amb serveis de qualitat.
Per tot plegat, des d’Esquerra farem que el 2026 sigui un gran any per a Reus, i per a les reusenques i els reusencs.