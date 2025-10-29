Cal equiparar el Trapezi de Reus a altres fires estratègiques d'arts en viu
El sud de Catalunya continua patint discriminacions en negatiu que fan urgent un veritable reequilibri territorial. La cultura no n’és cap excepció. L’any vinent, la Fira Trapezi de Reus —nascuda com a iniciativa municipal per impulsar el circ contemporani— celebrarà la seva trentena edició.
Junts per Catalunya ha registrat una proposta al Parlament perquè l’efemèride vagi acompanyada d’un reconeixement real per part de la Generalitat. És hora de superar l’estigma històric que ha relegat el circ a un paper menor dins les arts escèniques i situar-lo en igualtat de condicions amb la música, el teatre o la dansa.
Prou discriminacions
El Trapezi ha de disposar, a partir de 2026, d’un pressupost equiparable al de Fira Tàrrega (teatre), el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa (creacions d’arrel). El circ és avui una disciplina innovadora i transversal que integra dansa, teatre, música i arts visuals amb una alta exigència física i creativa, i que connecta amb públics molt diversos.
El Govern ha de garantir el reequilibri territorial del mapa cultural dotant el Trapezi dels mateixos recursos que les altres fires estratègiques. Només així es podrà anivellar el conjunt de plataformes d’exhibició i contractació que fan possible la circulació de la producció artística catalana en arts en viu. Aquestes fires són instruments essencials per dinamitzar el sector, afavorir la contractació i consolidar nous públics.
Cal blindar un creixement pressupostari progressiu que situï el Trapezi a l’òrbita d’1.000.000-1.200.000 € en tres exercicis, alineant així l’aportació de la Generalitat amb la de les altres fires. Aquesta hauria de passar dels 250.000 € actuals a 360.000 € el 2026, 445.000 € el 2027 i 500.000 € el 2028. Aquest salt permetria millorar l’excel·lència artística, descongestionar franges horàries, facilitar la feina dels programadors i reforçar el prestigi del certamen.
Internacionalització
Alhora el Govern Illa ha d’impulsar la dimensió internacional i professional del Trapezi, projectant-lo a través de les delegacions exteriors del Govern i de les oficines de l’Institut Català de les Empreses Culturals. L’objectiu és consolidar-lo com a mercat estratègic del circ a nivell mundial, sobretot a Europa però també en altres continents.
Finalment, cal que la Generalitat no calli, sinó que planti cara a Madrid i lideri les negociacions perquè l’Estat augmenti la seva aportació econòmica al Trapezi, en proporció als grans esdeveniments culturals del país i al rang de Premi Nacional de Circ que el Ministeri de Cultura li atorgà el 2012. És el moment que ni el Trapezi ni el Camp de Tarragona siguin menys que altres fires artístiques i estratègiques de l’Estat espanyol, situades en altres contrades.