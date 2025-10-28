La pòlio i els rotarios
El passat 24 d’octubre va ser el Dia Mundial contra la Polio. Es va triar aquesta data per a commemorar el naixement del Dr. Jonas Salk, investigador nord-americà, que va desenvolupar la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis. Aquesta data va ser promoguda l’any 1988 per Rotary Internacional i aprovada per l’Organització Mundial de la Salud/OMS, per a conscienciar sobre la importància de la vacunació i els esforços globals per a eradicar-la, fent èmfasi a promoure-la per a protegir als nens d’aquesta malaltia, força contagiosa que pot provocar la paràlisi i fins i tot la mort.
No podem pas oblidar que si ROTARY és reconeguda internacionalment es deu, en gran part, a l’èxit de la seva campanya per a erradicar la pòlio en el món sota el lema END POLIO NOW. Per aportar un parell de dades, se sap que per cada milió d’euros que Rotary recapta, Bill Gates i la seva esposa Belinda posen el doble mitjançant la seva fundació; i amb tres milions de dòlars, es vacuna a sis milions de nens, ja que cada vacuna costa cinquanta centaus.
La poliomielitis és una malaltia infecto-contagiosa que afecta el sistema nerviós central. Pot causar inflamació del cervell i de les neurones motores de la medul·la espinal, arribant a causar atròfia muscular, paràlisi, paràlisi permanent, deformitat i fins a la mort. Els afectats són principalment els nens.
Aquesta malaltia es transmet d’una persona a una altra per via oral, ja que el virus es transporta en l’aigua o amb els aliments contaminats amb matèria fecal d’una altra persona infectada. En arribar al budell, el virus es multiplica i s’excreta, propagant-se entre uns i altres. Encara que és una malaltia infecciosa, es pot combatre i evitar-se amb la vacunació.
L’any 1988 hi havia tres-cents cinquanta mil casos en 125 països, quan Rotary va llançar la iniciativa mundial per erradicar aquesta malaltia. Des de llavors s’han vacunat a més de dos mil cinc-cents milions de nens i podem manifestar que la Pòlio ha estat pràcticament erradicada. Actualment, hi ha alguns casos a Pakistán i Afganistán.