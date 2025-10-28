El Camp de Tarragona no pot ser un laboratori de proves energètiques
El Baix Camp viu aquests dies amb preocupació davant el projecte de parc eòlic i la línia elèctrica associada que la Generalitat de Catalunya té en fase d’autorització inicial. Sota l’aparença d’una actuació menor, el projecte preveu la instal·lació de sis aerogeneradors entre Riudecanyes i Montbrió del Camp i una línia d’evacuació elèctrica de gairebé trenta quilòmetres i noranta-una torres metàl·liques que travessarien les comarques del Baix Camp i el Tarragonès, passant per municipis com Vinyols i els Arcs, Riudoms, Cambrils, Vila-seca, la Canonja, Constantí o Reus. Pensem que una infraestructura d’aquestes dimensions tindria un impacte ambiental, paisatgístic i social profund sobre el territori i sobre les persones que hi viuen.
Des d’ERC al Camp de Tarragona coincidim plenament a assenyalar la manca de transparència i participació amb què s’està gestionant tot aquest procés. A hores d’ara, els detalls del projecte són confusos i incomplets, i els ajuntaments no disposen de la informació necessària per poder avaluar de manera rigorosa les afectacions sobre els seus termes..
ERC defensa les energies renovables com un pilar indispensable del futur. Però també defensem que la transició energètica ha de ser justa, ordenada i respectuosa amb el territori. No es pot plantejar una línia elèctrica de gairebé trenta quilòmetres —amb torres de vint metres d’alçada i un impacte directe sobre àrees agràries i connectors biològics— sense escoltar la ciutadania i sense una planificació compartida. Estem davant d’una agressió al paisatge agrari del Baix Camp, d’un perjudici per aquesta activitat econòmica, d’un detriment del sòl productiu i fins i de la biodiversitat.
A més, sobta comprovar com l’empresa promotora ha fragmentat artificiosament el projecte en sis parcs separats, cadascun just per sota dels cinc megawatts, probablement amb la voluntat de simplificar tràmits administratius. Aquesta maniobra, que pot semblar legalment astuta, és insostenible des d’un punt de vista ambiental i ètic: els impactes són acumulatius i afecten un mateix entorn, i per tant han de ser analitzats com una sola actuació. Pretendre el contrari és enganyar el territori.
La Generalitat té la responsabilitat directa d’escoltar la veus dels ajuntaments i aturar aquest projecte tal com està plantejat. Cal obrir un procés de diàleg real amb tots els consistoris i la ciutadania. No es tracta de rebutjar les energies renovables —que són imprescindibles— sinó de reclamar un model energètic de país que respecti els municipis, que distribueixi les càrregues amb equitat i que protegeixi un paisatge que forma part de la nostra identitat col·lectiva.
El que avui es planteja no és un debat tècnic. És una qüestió de justícia territorial i democràtica. No podem convertir-nos en l’espai de proves. Esquerra Republicana del Camp de Tarragona fa una crida perquè la Generalitat revisi aquest expedient, aposti per la transparència i situï el territori al centre de qualsevol decisió que condicioni el seu futur. Si volem determinar una nova política energètica, comencem per respectar els nostres pobles i la seva gent.