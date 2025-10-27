Reus no mereix més impostos, mereix un govern millor
PSC, ERC i Ara han tornat a apujar impostos per tercer any consecutiu. És un fet objectiu i innegable. Malgrat la seva propaganda per intentar vendre una congelació d’impostos, la realitat és tossuda: el rebut de la brossa augmenta un 3,72%; mentre l’aigua, la zona blava i el servei de cementiri ho fan un 2,5%. I aquells impostos que ara el Govern municipal no apuja, com l’Impost de Béns Immobles (IBI) o l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), és perquè ja els havia augmentat de manera desmesurada els primers anys de mandat i han arribat al límit. Per això, hem tornat a votar en contra dels pressupostos i de les ordenances fiscals.
La fotografia és clara: el tripartit, en tres anys, ha incrementat un 19,6% la taxa de residus, un 12,5% l’IBI, un 45,4% l’ICIO, un 40% les terrasses de bars i restaurants, un 66,5% el servei de grua, un 40% els guals, un 17,5% l’aigua i els serveis funeraris o un 25% el preu del bus urbà. Aquesta pressió fiscal ofega els reusencs i no es correspon amb una millora dels serveis públics, sigui en la neteja, en la seguretat o en l’atenció a les persones.
És la manera de governar de PSC, ERC i Ara: recaptar més en comptes de gestionar millor. Tres anys seguits d’impostos més alts; tres anys de decisions que asfixien famílies, autònoms i empreses; tres anys d’un govern que només sap fer caixa, però que no sap planificar, ni gestionar, ni liderar.
Moltes famílies de la nostra ciutat tenen problemes per arribar a final de mes: per pagar la hipoteca o el lloguer, o per omplir la cistella de la compra. I, a la vegada, molts comerços i petits negocis pateixen dificultats per tirar endavant. Per això, davant d’aquesta situació complexa, el Govern municipal respon amb més impostos. Actualment, les administracions recapten més que mai i les butxaques dels ciutadans estan més buides que mai. No és just ni és equitatiu.
Junts per Reus tenim un altre model. Defensem abaixar impostos per donar aire a les famílies, especialment a la classe mitjana treballadora, i a les empreses, sobretot a les petites i mitjanes. El que necessita Reus és un ajuntament que gestioni bé, que acompanyi la ciutadania i que impulsi l’activitat econòmica.
Per això, en el ple de pressupostos i d’ordenances fiscals, vam presentar propostes concretes per reduir la pressió fiscal: Rebaixar l’IBI un 1% en els dos pròxims anys; revisar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per afavorir la implantació de noves empreses i reforçar les existents; rebaixar la taxa d’escombraries i establir un sistema més just, vinculat al nombre d’habitants en un immoble i a qui realment recicla; reduir l’ICIO i ampliar la bonificació de l’IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Aquestes són propostes viables, responsables i coherents amb el nostre projecte polític i amb el nostre compromís amb la ciutat. En canvi, els pressupostos que han elaborat PSC, ERC i Ara certifiquen la seva manca de planificació, de gestió i de coordinació. Van haver de posposar el ple perquè no tenien la feina feta i van presentar les ordenances fiscals sense tots els estudis econòmics necessaris. A més, venen titulars sobre rècords d’inversió que no es corresponen amb la realitat. Prometen un pla d’inversions de 19,5 milions d’euros, però després només executen el 21% del que prometen. Són campions en anunciar i, alhora, campions en incomplir. I, a la vegada, la manca de cohesió interna entre els socis de govern també és evident: cada partit treballa per la seva parcel·la, convertint les regidories en compartiments estancs. És una competició interna per veure qui aconsegueix més diners, en lloc de treballar plegats pel bé de la ciutat.
Reus no pot continuar atrapada en la lògica d’un govern que només pensa a recaptar més i que és incapaç de gestionar millor. La ciutat necessita rigor, lideratge i un projecte de futur que doni resposta a les necessitats reals de les famílies, dels treballadors, dels autònoms i de les empreses. Des de Junts, exercim l’única alternativa real i possible, amb propostes concretes i amb el compromís de posar l’Ajuntament al servei de la gent. Treballem per un Reus amb més oportunitats, amb més progrés i més benestar. Perquè la nostra ciutat no mereix més impostos. Reus mereix un govern millor.