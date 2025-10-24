Una Àrea Metropolitana de Tarragona per a les persones
A Esquerra Republicana a Tarragona fa anys que defensem la lògica metropolitana pels afers compartits del Camp. Cal que els municipis sumem esforços per millorar la vida de la nostra ciutadania. Un bon exemple d’això n’és la proposta del Tram Camp, que amb tanta participació vam treballar durant el govern republicà, juntament amb els nostres municipis veïns. Però cal subratllar que la finalitat última de l’Àrea Metropolitana no és constituir un exclusiu club d’alcaldes sinó millorar la vida de la gent. Lo important no són els campanars, són les persones!
Fa uns dies l’alcalde Viñuales ens va posar sobre la taula l’aprovació dels Estatuts de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, sense cap treball previ amb els representants de la ciutat -cosa que ens hagués estalviat mal de cap-. Aquests Estatuts no tenen prou en compte les persones en dues qüestions crucials: els objectius de l’Associació i la presa de decisions. Pensem que en això hi surt mal parada la ciutadania d’arreu i, més que cap altra, la ciutat de Tarragona.
Tarragona representa el 40% de la població de tota l’Àrea Metropolitana en qüestió -i el 45% del PIB- i tindrà, amb la proposta que ens presenta l’alcalde Viñuales, el mateix pes de decisió que alguns municipis que no arriben al 2%. Pensem que això no és raonable i, tot i ser equitatiu entre els alcaldes, no ho és gens entre els ciutadans i les ciutadanes.
Hi ha qui diu que es tracta d’un ens temporal a l’espera que n’arribi un de més formal. El problema és que ja sabem que les coses temporals, de vegades, són per sempre, o en tot cas que n’hi ha per anys. I sabem també que aquesta entitat de nova creació tindrà el monopoli per fixar les prioritats metropolitanes, els projectes transformadors, la captació de fons i el diàleg amb les altres administracions. Quan s’hagi de parlar de l’estació central del Camp de Tarragona, de les mercaderies per l’interior, dels equipaments hospitalaris o dels educatius, a qui escoltarà el Ministeri o la Generalitat de torn, al president de l’Àrea Metropolitana de més de 350 mil persones o a l’alcalde Tarragona? Està clar, oi?
És per això que des del grup d’ERC hem presentat dues esmenes que desitgem que l’alcalde Viñuales tinguis a bé d’incloure i defensar amb convicció allà on correspongui. En primer lloc, afegir l’objectiu segons el qual tot això ho estem fent per millorar la vida de la ciutadania metropolitana, afavorint el benestar, la cohesió i la prosperitat del màxim de ciutadans i ciutadanes al marge de les fronteres municipals.
En segon lloc, establir que L’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de l’Associació, estarà formada per un representant institucional de cadascun dels municipis amb dret a veu i vot ponderat segons la població representada. Això es pot fer establint més representants a repartir segons el pes demogràfic o bé ponderant numèricament el vot, tant se val. Però manllevar-li a Tarragona la seva fortalesa, que és la seva gent, seria un tret al peu de proporcions històriques.
Soc molt conscient que cada municipi té les seves inquietuds i els pobles més petits poden témer quedar sotmesos en una espècie de ‘tirania de les majories’ que els exclogui de les decisions transcendents. Però això es pot arreglar de moltes maneres que garanteixin la seva indispensable participació. Però la solució no pot ser aplicar una espècie de ‘tirania de les minories’. És més important començar pactant les coses bé que voler fer-ho de pressa perquè hi ha una foto no sé quin dia. La foto ja arribarà!
Cal buscar una fórmula de win-win, en la qual tots els municipis hi guanyin constituint l’Associació. No és lícit demanar a cap poble o ciutat que sigui generós i permeti que la seva ciutadania compti 25 vegades menys que la d’altres municipis. Tothom hi ha de guanyar i ha de ser des de la base del respecte democràtic.
Pensem que per a Tarragona, entre l’oportunitat i el tret al peu hi ha unes esmenes, les quals hem presentat amb l’afany de poder donar el suport més ampli possible a la nostra incorporació a l’Associació per l’Impuls Metropolità. L’Àrea Metropolitana cobrarà tot el seu sentit, estarà al servei de la gent i serà més justa i útil per tothom!