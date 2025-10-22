Espai gastronòmic versus Mercat de la Vila
El govern actual corre el risc de trair l’esperit inicial del projecte i de perdre una oportunitat única per revitalitzar el barri antic.
Cambrils ha viscut aquests dies la recepció de les obres del Mercat de la Vila, un espai que, quan el vam impulsar des de l’anterior govern, neixia amb una vocació molt clara: convertir-se en un espai gastronòmic de referència, un punt de trobada per a la ciutadania i per als visitants, capaç d’impulsar el comerç de proximitat i revitalitzar el barri antic.
L’objectiu era fer del mercat un emblema de la gastronomia cambrilenca, amb productes quilòmetre 0, degustacions, jornades gastronòmiques i propostes innovadores que posessin en valor la nostra cuina i la nostra identitat. Volíem un espai confortable, obert tot l’any, amb una zona d’estada interior i exterior, i amb una connexió directa amb els carrers del voltant —Jacint Verdaguer, plaça Martí Nolla i carrer Hospital— per crear un veritable eix d’activitat urbana i comercial.
Malauradament, l’actual proposta del govern municipal desvirtua aquella idea. Pretendre que el nou Mercat funcioni amb només quatre parades de venda i un ús mixt entre mercat tradicional i restauració és, senzillament, un error de concepte. Els temps han canviat i els mercats tradicionals, tal com els coneixíem, han perdut el seu sentit original. Allà on els projectes han tingut èxit, ha estat gràcies a la seva reconversió en espais gastronòmics i socials, capaços d’atreure gent, experiències i moviment econòmic.
Aquest model híbrid que ara es planteja redueix al 50% el potencial de l’edifici i genera un xoc d’interessos entre comerciants i restauradors. Ni serà un mercat prou competitiu, ni un espai gastronòmic prou atractiu. A més, el sistema de licitació dels espais deixa massa marge a la subjectivitat i pot generar greuges o frustracions entre els emprenedors que hi vulguin apostar.
El projecte inicial incloïa també la renovació de tot l’entorn, amb carrers més amables, zones d’ombra, espais per a taules i cadires i una connexió directa des del passeig fins al nucli antic, passant per la plaça Martí Nolla i l’Ermita. Tot plegat havia de formar part d’una estratègia coherent de revitalització urbana, que ara s’ha desdibuixat o directament s’ha descartat.
Només trobo a faltar que es recuperi un concepte clau que formava part de l’esperit original: la diversitat de producte. El projecte inicial contemplava diferents còrners de venda directa amb productes d’actualitat i d’interès, repartits per tot l’espai —tant a l’interior com a l’exterior— i amb una oferta dinàmica que convidés a repetir visita. També s’hi havia d’incorporar el celler a l’oferta gastronòmica, amb una proposta cultural complementària que inclogués concerts en directe, cates de vins i tastos de productes locals. Tot plegat formava part de l’esborrany inicial, treballat colze a colze amb el regidor de Promoció de l’època, Juan Carlos Romera, qui també va aconseguir la subvenció de la Diputació que va fer possible el projecte.
Des de Junts-Compromís per Cambrils, instem el govern municipal a rectificar i recuperar l’esperit original del projecte. Cambrils necessita creure’s, de debò, que pot tenir un espai gastronòmic de primer nivell, capaç de dinamitzar el centre històric i convertir-se en un pol d’atracció per a residents, visitants i turistes.
El Mercat de la Vila no pot quedar-se a mig camí. Si renunciem a fer-lo el que havia de ser —un espai viu, gastronòmic i de referència—, perdrem bous i esquelles i deixarem passar una oportunitat que difícilment tornarà.