Gaudí(r) la música: Reus enceta una nova temporada de concerts única
Hi ha institucions que formen part del paisatge d’una ciutat com els seus carrers, les seves places o els seus campanars. L’Associació de Concerts de Reus és una d’aquestes. Una entitat centenària, nascuda de la voluntat ciutadana d’apropar la música a tothom i que, generació rere generació, ha resistit canvis polítics i revolucions culturals sense perdre mai l’essència. Sense perdre la convicció que la música és un bé comú, un patrimoni col·lectiu i un llenguatge que ens fa més lliures, més sensibles i més humans.
No és exagerat dir que Reus no seria exactament la mateixa ciutat sense l’Associació de Concerts. Durant més d’un segle, hem vist passar per la nostra programació noms que avui formen part de la història de la música, com Pau Casals, Montserrat Caballé, Arthur Rubinstein, Barbara Hendricks, Daniel Barenboim, Alícia de Larrocha o Jordi Savall, per anomenar-ne alguns. Alhora, també hem vist créixer nous talents locals que han acabat conquerint escenaris internacionals. Aquesta combinació d’arrelament i obertura és el que ens defineix i el que, any rere any, ens empeny a continuar. I enguany no és cap excepció, al contrari, és una aposta decidida per la il·lusió, per la bellesa i per la bona música.
La temporada 2025-2026 porta per títol ‘Una temporada per Gaudí(r)’, i és molt més que un joc de paraules, és tota una declaració de principis. Gaudí va saber escoltar la natura i convertir-la en formes que semblaven impossibles, va fer dialogar el rigor i la fantasia, el detall minuciós i l’harmonia global. Aquesta mateixa actitud volem traslladar-la als escenaris, escoltar el nostre entorn, les nostres tradicions i el nostre temps, i transformar-ho en experiències musicals que emocionin, que sacsegin i que ens facin redescobrir el món amb uns altres ulls.
Aquest esperit es farà especialment present amb un dels grans moments de la temporada, la representació del musical ‘Gaudí’ d’Albert Guinovart al Teatre Fortuny, el 19 de febrer. Un espectacle que uneix música, veu i escena per fer-nos viatjar a l’univers d’un creador irrepetible. Serà una ocasió única per veure com la música pot esdevenir arquitectura i com les notes poden aixecar catedrals invisibles dins nostre. És el tipus d’experiència que no es pot explicar, s’ha de viure.
Però aquesta temporada no és un sol cim, és tot un paisatge de bellesa. El concert inaugural amb ‘La Flauta Màgica’ de Mozart, el pas de l’Orfeó Català i de la Schola Cantorum de l’Escolania de Montserrat, l’energia del Quartet Telemann, el talent de les sopranos Isabella Gaudí i Mireia Pintó, la sensibilitat del clarinetista reusenc Oriol Estivill, l’elegància de Carles & Sofía Piano Dúo, la potència de l’Orquestra Camerata XXI Ciutat de Reus amb Andrey Baranov i Meehae Ryo, interpretant Brahms, o el sempre esperat Concert d’Any Nou amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, són només algunes de les cites que ens esperen. Una constel·lació d’artistes d’aquí i d’arreu, que comparteixen una mateixa passió i que, estic convençut, sabran contagiar-la al públic reusenc.
I és que el nostre repte no és només programar grans noms, sinó fer de cada concert una experiència plena, humana i transformadora. Quan encenem els focus i sona la primera nota, el que realment es posa en marxa és un ritual col·lectiu, durant una estona, ens trobem, ens escoltem i ens emocionem junts. La música ens iguala, ens reconcilia amb nosaltres mateixos i amb els altres. Per això continuem apostant per espais com l’Observatori Cultural, on la música es troba amb el pensament, i per iniciatives com el Concert Solidari, que recorden que la música també pot ser motor de compromís i esperança.
Tot això no seria possible sense el teixit viu de persones que envolten la nostra institució: socis, col·laboradors, patrocinadors, institucions i amics que, any rere any, confieu en nosaltres. Sou el cor que batega darrere de cada acord i la raó de ser d’aquesta aventura, l’Associació de Concerts de Reus no és només una programació, és una manera de viure la cultura i d’estimar la ciutat.
Per això us convido, amb tot el convenciment, a fer vostre aquest viatge. No us quedeu fora, entreu, seieu, tanqueu els ulls i deixeu-vos endur. Perquè el que us proposem no és només una temporada de concerts, és una temporada per emocionar-se, per descobrir, per pensar, per somiar… i sobretot, per Gaudí(r).