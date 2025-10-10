«El feixisme sempre s’ha de combatre»
«Som els bons fills de la Terra, els hereus dels socarrats que lluitaren i moriren nostra Patria defensant...»
Miquel Duran de València del llibre Himnes i Poemes l’any 1916.
El nou Feixisme català, tapa totes les seves mancances culpant al nouvingut, al foraster, al diferent, dels problemes amb els que ens trobem, de la situació actual de la nostra societat. Aixó és una còpia del que hem vist i viscut des de molts racons de les espanyes. I per desgràcia, molta gent abans d’esquerres, els compra el discurs, un discurs populista, buit, sense propostes reals ni realistes, sense idees que ens facin progressar.
Per a ells, ets millor o pitjor català, o simplement només pots ser-ho, depenent del color de la teva pell, dels cognoms que portes, de la teva procedència....
On és l’educació en la diversitat i la igualtat?, perqué a mi em van fer entendre que per ser català només et calia sentir-ho, viure en aquesta terra que et fa sentir que hi pertanys, perquè nosaltres som de la terra, i la terra no és de ningú, sino de tothom!
Pensem, reflexionem, i no deixem que la por ni l’odi, davant dels que són diferents, dels menys afavorits, dels nouvinguts... ens faci perdre els valors republicans i d’esquerres pels quals els nostres pares, avis, van lluitar, fossin d’on fossin, vinguessin d’on vinguessin, ja que per a molts, Catalunya va ser la seva salvació, la porta a una vida millor.
«Nosaltres som una part de la terra, i ella és una part de nosaltres.»
Missatge del Gran Cabdill Seattle al president dels Estats Units d’Amèrica l’any 1855.
Pesem-hi!
Salut i República!