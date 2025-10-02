El Tramcamp, més a prop
Un dels problemes històrics que teníem aquí a les comarques tarragonines era la dificultat per desplaçar-nos pel territori emprant el transport públic, tots i totes ho sabem. Durant lustres. Això ha obligat a moltes famílies a haver de disposar d’un o dos vehicles per moure’s entre ciutats i pobles per motius laborals o d’estudis.
Enteneu de què us parlo, oi? Doncs per això és tan important la decisió del Govern de la Generalitat d’impulsar el tramvia de proximitat del Camp de Tarragona, el Tramcamp. En aquests moments ja s’està tirant endavant la primera fase del projecte que beneficiarà els municipis de Salou, Vila-seca, Cambrils i Vinyols. En principi, aquest primer tram ja podria ser una realitat el primer trimestre de 2028.
El projecte també urbanitzarà un nou eix de mobilitat a peu i bicicleta entre Cambrils, Salou i Vila-seca, amb una inversió de més de 26 milions d’euros.
De fet, ja estem en marxa. Estem parlant d’un tram que abasta més de 12 quilometres, amb via doble. Un cop completat el Tramcamp al conjunt del Camp de Tarragona donarà assistència a més de 320.000 persones, és a dir, la segona gran àrea metropolitana de Catalunya. L’actuació d’aquesta primera fase disposarà de 15 parades i compta amb una inversió superior als 130 milions d’euros.
La segona fase, que correspon a la connexió de Reus i Tarragona, ha de donar servei a 9’5 milions d’usuaris per any (el que ens dona una idea de la dimensió del projecte). Es tracta, doncs, d’una actuació que transformarà la mobilitat radicalment a millor la segona àrea metropolitana de Catalunya i incrementarà decisivament l’ús del transport públic.
És un projecte vital, essencial, que serà clau per millorar la mobilitat del Camp de Tarragona en clau metropolitana. Una realitat que marcarà un abans i un després...
Què vull dir amb tot això? Que la mobilitat del vostre dia a dia millorarà, i molt. Per fi, després d’anys de pèrdues de temps i de debats estèrils, tenim un Govern que està per feina i per desencallar els dèficits que arrossegàvem. Amb celeritat i eficàcia.
Aquest és el camí. Com diu el president Illa estem davant de la tercera gran transformació de Catalunya: amb la millora dels serveis públics i la nova industrialització verda, digital i ecològica. I en aquesta nova etapa, les comarques tarragonines i ebrenques tenim molt a dir. S’ha acabat haver d’anar a determinats despatxos de Barcelona o Madrid a demanar permís per poder desenvolupar el nostre territori. No, ja prou que determinats projectes acabin dormint el somni dels justos abandonats en qualsevol calaix com passava abans. Sempre he dit que no som més que ningú però tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans de segona.
Crec, en aquest sentit, que el Tramcamp és una magnífica metàfora del que ha de ser el futur de les comarques de Tarragona. Si hem estat capaços de posar-nos d’acord per tirar endavant aquest futur tramvia de proximitat del Camp de Tarragona -amb 46 quilometres de recorregut, 47 estacions i quasi 10 milions de passatgers a l’any- som capaços d’entomar reptes encara més ambiciosos i importants. Aprofitant, a més, l’avantatge que ens suposa, com a tarragonins i tarragonines, el diàleg i bona disposició tant del Govern del president Pedro Sánchez com del Govern de la Generalitat del president Illa.
Ara és, efectivament, l’hora del Camp de Tarragona. La nostra hora...