I tal dia farà... 48 anys!
Hi ha dates que marquen el calendari amb més intensitat que altres. I per a la nostra Federació, l’AEHT, una d’aquestes és el sopar anual. Dilluns ens retrobarem a La Boella amb més de 400 persones per celebrar plegats no només el 48è aniversari de l’entitat, sinó també tot allò que ens uneix: el compromís amb l’hostaleria, la passió per la gastronomia i l’orgull de pertànyer a un sector que és motor del territori.
Compartir taula té un valor especial. No és només menjar i brindar, és conversar, establir complicitats i reconèixer la feina de tots aquells que, dia rere dia, aixequen persianes i projecten la nostra província al món. Aquest sopar, que ja és tradició, ens permet aturar-nos un instant i posar en valor la comunitat que hem anat teixint entre empreses, institucions, hostalers, proveïdors, periodistes i amics.
Ens agrada imaginar aquest vespre com una gran sobretaula que mai s’acaba, on tothom té veu i lloc. I enguany serà més especial que mai: hi haurà música en directe amb Els Buhos, farem padrí al xef Oriol Castro (un dels responsables de crear el millor restaurant del món), retrem homenatge a Josep Martí, el president de l’AEHT que va treballar incansablement per consolidar el turisme de qualitat a casa nostra, sortejarem estades als millors hotels de l’Altra Costa Daurada i, en primícia, coneixerem la millor tapa i el millor hotel de la província de Tarragona.
I tal dia… farà 48 anys! Per això, si encara t’ho estàs pensant, deixa’m dir-te una cosa: avui és l’últim dia per apuntar-t’hi!