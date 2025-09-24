El Pla Territorial del Penedès, on és?
L’any 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar que les comarques del Penedès fossin un Àmbit de Planificació del Penedès.
Com a Àmbit de Planificació del Penedès ens corresponia que el Govern de la Generalitat tramités un Pla Territorial Parcial del Penedès, que ordenés i projectés el futur territorial i urbanístic del nostre territori.
No va ser fins al 2014 que el Govern de la Generalitat va impulsar la Comissió redactora del que havia de ser el nou Pla Territorial del Penedès, i els treballs van començar. Se’ns va prometre que seria un Pla innovador, modern, sostenible i que superaria els antics Plans Territorials de Catalunya.
Des del Penedès, l’elaboració del Pla Territorial del Penedès, es va veure com l’oportunitat de projectar des del territori, amb una visió pròpia, quin havia de ser el Penedès del futur. L’oportunitat per repensar un Penedès, defugint de les visions centralistes i metropolitanes que ens condicionaven aquells anys, i que encara més, ens continuen condicionant el present 15 anys després.
Som al darrer semestre del 2025 i encara no tenim el Pla Territorial del Penedès aprovat, no se´n sap res de res.
Més de 15 anys que el nostre territori i i la nostra gent ha estat menystinguda pel Govern de la Generalitat, de tots els colors polítics. Un menysteniment transversal, que denota un problema de fons de la concepció del país.
L’Idescat ens diu que serem la regió que més creixerà de Catalunya, que som la regió que està patint les externalitats negatives de la pressió metropolitana de Barcelona.
Som un territori que necessita tenir eines que permetin gestionar aquesta revolució demogràfica que estem patín, eines com el Pla Territorial del Penedès, que són imprescindibles.
Sense el Pla Territorial del Penedès, la transformació de la nostra regió com una perifèria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és qüestió de temps.
A qui pot interessar la paralització del Pla Territorial del Penedès? a qui pot interessar que el Penedès no tingui eines que permetin gestionar el creixement urbanístic i territorial? A qui pot interessar un Penedès metropolità?
La famosa Barcelona dels 5 milions és això, l’Àrea Metropolitana del Barcelona que incorpora el Penedès a la realitat metropolitana sens més.
És això el que volen a Barcelona? És això el que vol el Govern?
És això el que volem des del Penedès? la resposta és NO!
Activem-nos o serà massa tard. El Penedès i el seu futur està en joc.