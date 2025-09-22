DORA (Document de Regulació Aeroportuària): Ryanair té raó
Ryanair ha mantingut un fort desacord amb el ministre del MITMA, Oscar Puente sobre aquest tema de tarifes, demanant la seva disminució i ha suposat anul·lacions aquest estiu de vols a Valladolid (ciutat del ministre) i a altres destinacions com Jerez.
El DORA (Document de Regulació Aeroportuària), recull el pla d’actuació d’AENA del 2022 al 2026.
A Espanya els aeroports estan classificats per grups en funció del nombre de passatgers:
1) Madrid i BCN passatgers previstos per 2026: 67 M passatgers i 56 M = 123 MEUR
2) Palma; Màlaga; Alacant; Gran Canària , Tenerife; Eivissa i Lanzarote = 104 MEUR
3) Valencià; Sevilla; Fuerteventura; Bilbao; Tenerife N: Menorca; Santiago= 40 MEUR
4) 10 aeroports=12 MEUR
5) Resta= 2,6 MEUR
TOTAL 281,6
És a dir que el percentatge de passatgers és: 1 ) 43,7%; 2) 37% = 80,6%, resta 19,4%.
Tarifa actual unificada per passatgers a tots els Aeroports: 10,35 €
Aquí rau el problema. La mateixa tarifa per passatger a tots els aeroports, sense considerar la seva mida ni situació -conveniència de proximitat a llocs turístics i en definitiva poder descongestionar els grans.
Si considerem que es vol ajudar a la distribució de passatgers a altres aeroports Regionals, distribuir tràfic, es podria fer un preu per exemple de 4 €, és dir que a AENA li costaria la mesura 6,35 € pels 14,6 milions de passatgers a aquests aeroports regionals, total menys ingressos 93 M€.
L’estalvi per companyia aèria en un avió petit de 150 passatgers és de 6,35 x150 = 952€
Si volem compensar aquesta xifra a la resta de passatgers als altres aeroports sols són: +0,35 €, si no, és un incentiu per facilitar vols i activitat a llocs regionals.
És a dir, amb un petit reajustament de les tarifes, als aeroports regionals més petits (no subjectes als descomptes per insularitat: Canàries i Mallorca) donem vida als altres regionals i descongestionem els grans (MAD I BCN)
De fet, si considerem 14.600.000 passatgers en avions de 150 són uns 100.000 avions els afectats.
En el cas de Reus I Girona, es veurien afavorits per un increment de volum, com ja varen experimentar al passat i serviria per descongestionar el Prat.
De pas, cal recordar que Ryanair és l’empresa líder d’aviació a Europa amb 182 milions passatgers/ any i dona servei a molts aeroports regionals.
Cal afegir que el DORA no contempla cap inversió extraordinària a l’Aeroport del Prat en aquest període (?), amb aquesta senzilla proposta no faria falta dedicar tants milers de milions a aquest objectiu el que suposaria el fre a molts altres projectes necessaris i urgents a CAT.