La Lotte a Mont-roig: riquesa i lluita contra el canvi climàtic
Un només pot repartir el que produeix, o el que té. Si no tens res no pot redistribuir res. És obvi. Dit d’una altra manera, per generar prosperitat i progrés necessites llocs de treball, activitat econòmica, generació de riquesa és a dir, inversions pel territori.
En aquest sentit, és objectivament difícil -per no dir impossible- oposar-se a l’establiment de tres plantes de fabricació de l’empresa Lotte a Mont-roig del Camp, una empresa coreana especialitzada en produir materials necessaris –bàsicament plantes d’Elecfoil– per als sistemes elèctrics (amb tot el que comporta a nivell de televisions, smartphones, portàtils, càmeres digitals, etcètera). És clar, no parlem només d’una inversió importantíssima; parlem, sobretot, d’una inversió essencial d’una especialitat, la fabricació de bateries de liti, d’extraordinària importància estratègica.
Que una inversió milionària d’aquestes característiques, a més, s’ubiqui a Mont-roig no beneficia tan sols a aquest municipi, beneficia al conjunt de les comarques tarragonines que guanyaran en presència d’un sector estratègic de l’economia mundial.
Vull recordar també que aquest projecte suposa una inversió total de 1.200 milions d’euros i la creació de 600 nous llocs de treball directes per a Mont-roig del Camp (només la primera fase del projecte suposa una inversió de 400 milions d’euros i 200 llocs de treball directes), que comptarà també amb energia renovable per subministrar saba nova a aquest projecte industrial. En principi es preveu que ja al primer trimestre de 2028 es pugui iniciar l’activitat productiva. Cal dir que aquest projecte té totes les garanties de seguretat per la ciutadania, de protecció del medi ambient i criteris de sostenibilitat, i incorpora mesures per reduir l’impacte paisatgístic.
Mireu, el tren de les oportunitats no passa cada dia. S’ha de saber aprofitar cada maó, cada instrument, per bastir i construir la societat del benestar líder en qualitat de vida que volem per als nostres fills i filles. Sovint s’abusa de l’adjectiu “històric” però crec que aquest no és el cas. En efecte, la implantació d’aquest projecte innovador, la inversió econòmica milionària i la creació de centenars de nous llocs de treball suposaran un abans i un després no només per a Mont-roig sinó per al conjunt del Camp de Tarragona.
En aquest sentit, també vull destacar que si aquest projecte tan engrescador finalment es converteix en realitat és perquè hi ha hagut dos factors essencials: primer, el lideratge de l’alcalde de Mont-roig, Fran Morancho (l’aposta de l’alcalde per la diversificació econòmica i per potenciar la transició ecològica, com per exemple, la inversió prevista d’Ametller Origen amb l’agricultura ecològica), que va saber veure l’oportunitat que s’obria per al poble i que va apostar per aprofitar-ho des del primer dia. Segon, la col·laboració entre totes les institucions implicades, des de l’ajuntament de Mont-roig fins al Govern de la Generalitat de Catalunya, que van sumar esforços i que van establir sinergies per guanyar credibilitat i portar el projecte a bon port.
Sí, sí, l’estabilitat, la professionalitat, el rigor, la credibilitat i la bona feina són els factors que donen resultats tangibles que es tradueixen en una millora de la vida quotidiana de la gent. La mateixa història de Catalunya així ho constata.
Per tot plegat, pel suport social molt majoritari al poble, per la transició verda, per la inversió econòmica, per als nous llocs de treball, per saber captar un sector essencial de la nova economia emergent, tots els motius objectius ens porten a donar un sí inequívoc al projecte de Lotte a Mont-roig del Camp. De fet, l’exemple de Mont-roig ens marca el camí a seguir... I no només un sí inequívoc, la veritat és que veient el potencial que suposa -a tots els nivells- poder convertir-nos en un territori pioner en tecnologia punta i innovació tècnica el nostre seria un sí entusiasta al projecte. Ni més, ni menys.