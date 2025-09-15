Sra Guaita, sea coherente y demuestre su ‘escolta activa’

Creat: Actualitzat:

La alcaldesa de Reus, en su artículo el 1 de septiembre, presenta las zonas de bajas emisiones (ZBE) como una gran oportunidad para el comercio de Reus. Recurre al torpe recurso, pobretón y cansino de acusar de ultraderecha quien discrepa. Aunque no lo sea.

La implantación de las ZBE es una directiva europea, no una exigencia; en Francia se han anulado. Al principio de este mandato municipal, manifesté que Reus no merece un gobierno que miente. Los hechos nos dan la razón. La agenda ‘woke’ que hace sumisos a miembros del gobierno municipal con poco talento, ha provocado la implantación de ZBE que ningún ciudadano ha votado.

El gobierno no aporta datos actualizados sobre el impacto en el comercio. Reconoce en el proyecto que ni siquiera tiene los «de la última campaña de Navidad». Además, el compromiso de mejorar el transporte público paralelamente a la implantación de las ZBE tampoco se cumple.

Si usted vende la idea de hacer de Reus una ciudad respirable y que llame a poder caminar, pregunto: ¿Acaso no se puede caminar por el centro? Es más le digo: si quiere una ciudad respirable, empiece por limpiarla. En su campaña electoral repetía incansablemente que la limpiaría.

El pleno de julio pasado aprobó el proyecto de ordenanza de limpieza. Voté en contra. Su gobierno y los que la aprobaron, piden que sean los comerciantes quienes limpien aceras. Y no se puede estar en misa y repicando. Si está con los comerciantes de Reus, no les ponga trabas y escúcheles, respételes, como al resto de los ciudadanos. Aunque puedan discrepar legítimamente. Tienen derecho.

Pide a los comerciantes que se adapten, pero, ¿por qué se tienen que adaptar a algo que nadie ha votado y que saben que les va a perjudicar?

Su gobierno autoritario está triturando el futuro de los comercios de Reus.

Si las pruebas demuestran que en Reus no hay contaminación, ¿por qué imponer una regulación tan estricta?

En el último pleno, se montó un rifirrafe entre Junts y el gobierno, que acabó con el abandono de Junts del salón de plenos. El gobierno les reprochó ser responsables del plano de las ZBE. ¡Pero usted lo ha hecho suyo sin modificarlo!

El plan ciudad 2023-2027, que elaboró el anterior gobierno de Junts establece que Reus debe ser ciudad de 15 minutos, y el gobierno municipal lo oculta a los ciudadanos, al tiempo que va imponiendo ese proyecto mediante peatonalizaciones y otras medidas. Este modelo, también Smart Cities, limita la libertad de las personas bajo el pretexto de modernidad. Personas influyentes muy cerca del gobierno impulsan este objetivo.

El tripartito de Reus, PSC, ERC y ARA Reus, solo cosecha ruina: subidas de tributos, del agua, inseguridad, falta de vivienda, no resuelve la limpieza de la ciudad, no soluciona el cierre de la residencia del Icass, ZBE, fracaso del mapa escolar, “Carrilet”etc. Desencanto. Cada vez más ciudadanos se distancian de los partidos que oKupan el ayuntamiento.

Señora alcaldesa, sea coherente. Si tan segura está de sus aciertos y de responder a las expectativas de los ciudadanos de Reus, pregúnteles en referéndum. Si está segura de su gestión y del apoyo ciudadano, no tema. Anímese y salga triunfante de esa consulta