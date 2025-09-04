El cicle virtuós de suport a l'activitat empresarial de Reus
Durant el mandat 2023-2027, a ERC Reus continuem treballant en ambiciosos projectes de ciutat per construir un gran Reus de futur. Som a la meitat del camí i, en aquest sentit, voldria poder compartir amb vosaltres quina és l’estratègia que seguim a la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació.
Suport als emprenedors i empreses
Estem impulsant un seguit de projectes i d’accions que, en conjunt, generen un cercle virtuós de suport a l’activitat empresarial. Aquesta visió connecta l’assessorament a emprenedors, el suport directe a l’activitat econòmica i la formació qualificada.
Un dels pilars fonamentals és l’assessorament a l’emprenedoria, amb un acompanyament personalitzat en totes les fases del cicle empresarial: des de la idea inicial fins a la consolidació. A través de programes formatius específics i serveis de mentoria, hem reforçat l’oferta per a nous projectes empresarials, alhora que s’han incorporat nous serveis adaptats a les necessitats reals de la petita i mitjana empresa. Parlem, en definitiva, d’ocupació real i de qualitat, d’aixecar la persiana cada dia per tirar endavant qualsevol mena de negoci per al benefici propi i col·lectiu, en la línia d’aquest caràcter emprenedor i ambiciós defineix, històricament, la nostra ciutat.
En aquest sentit, les dades ens avalen: hem gairebé triplicat el nombre de persones ateses en només dos anys i atenem una mitjana de gairebé set emprenedors i emprenedores per setmana. De fet, aquest 2025, ja han passat pel servei d’emprenedoria prop d’un centenar de persones, i per això, aquestes xifres milloraran encara més en el que resta d’any.
Ajuts al teixit empresarial
En l’àmbit del suport a l’activitat econòmica, destaquem l’impuls d’ajuts directes per a la creació d’empreses, que es recuperen després d’un any sense partida econòmica i que són tot un èxit de sol·licituds, i l’enfortiment de serveis com Reempresa, que facilita la transmissió empresarial per evitar el tancament de negocis viables i la pèrdua de llocs de feina.
Paral·lelament, hem consolidat iniciatives estratègiques com la tercera fase del projecte Reus Espais Vius, sota el lema “Espais d’Ahir, Carrers d’avui”, centrada al barri de Santa Teresa. Una novs fase que ja està tenint els seus fruïts i que demostra, una vegada més, que ERC Reus dona continuïtat als seus projectes i que aquests són exitosos perquè hi ha una feina acurada i metodològica al darrere. De fet, ha despertat l’interès de diversos ajuntaments i administracions supramunicipals que han preguntat per aquesta metodologia.
La nova Escola dels Oficis, una demanda de les empreses
En aquesta línia, com a projecte estratègic i ambiciós d’aquest mandat, vull destacar el desenvolupament de la nova Escola dels Oficis. Aquesta iniciativa connecta directament amb la demanda real de les empreses, ajustant l’oferta a les necessitats variables i canviants de perfils laborals, afavorint la contractació de talent preparat i adaptat a les seves necessitats.
Sense oblidar el paper clau que han de jugar les mateixes empreses en aquesta nova iniciativa: participant activament d’aquest futur òrgan de governança público-privada que ha de perfilar contínuament l’oferta formativa que s’hi oferirà en aquest nou equipament del Vapor Vell. Parlem doncs d’un projecte absolutament necessari, reclamat pel teixit empresarial i que ha d’esdevenir una realitat en el menor temps possible que permetin els tràmits administratius.
En conjunt, els projectes que des d’ERC Reus estem desplegant al llarg d’aquest mandat reforcen, a la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació, la voluntat de consolidar un model de ciutat que aposta pel desenvolupament econòmic local, l’emprenedoria responsable i la creació de llocs de treball de qualitat. En definitiva, un cercle virtuós que impulsa amb ambició l’economia de Reus.