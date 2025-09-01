La Zona de Baixes Emissions, una gran oportunitat per al comerç de Reus
A Reus s’ha obert un debat que és normal que generdubtes. Quan s’anuncia un canvi gran, com és regular la circulació dels vehicles més contaminants, el primer que surt és la por: «i si els clients deixen de venir?». Aquesta por és legítima, però no és nova. Va passar quan es van peatonalitzar carrers fa anys i quan altres ciutats van reduir el trànsit al centre. I el que s’ha vist després és que els comerços, lluny de perdre, han guanyat: carrers més amables, més gent passejant i, al final, més compres.
Ara bé, aquest debat s’està aprofitant políticament. L’extrema dreta està activant una campanya molt clara: sumen activistes d’altres ciutats i intenten amplificar el soroll. No defensen obertament «volem més contaminació» perquè saben que això no ven, però transformen el discurs: diuen que ho fan per salvar el comerç. I ho fan sembrant por, insistint que el centre quedarà buit o que les vendes dels comerços cauran. És la mateixa estratègia que hem vist en altres llocs, i és important dir-ho clar perquè no es confongui l’opinió pública.
La realitat és que la implantació de la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) no és un caprici de l’Ajuntament de Reus. És una directiva europea que totes les ciutats de més de 50.000 habitants han d’aplicar, i no només aquí. Ja passa a Madrid, a Pontevedra, a Bath o a Brussel·les. I el resultat és positiu: baixa la contaminació i el comerç local, després d’un període d’adaptació, es consolida. Quan el centre és més tranquil i respirable, hi ha més ganes de passejar, de fer vida al carrer, i això acaba generant més compres i consum.
La necessitat d’aplicar mesures per a la millora de la salut de les persones i de la qualitat de l’aire, és indiscutible i inajornable. I des de l’Ajuntament estem plenament compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic.
El govern municipal no vol deixar ningú enrere en aquest procés. Entenem el neguit que generen els canvis i estarem al costat de la ciutadania per esvair dubtes i resoldre necessitats. Per això ja hem demanat a la Generalitat la implantació d’ajudes econòmiques per a persones amb rendes baixes que necessitin substituir els seus vehicles així com un termini més ampli per a la implementació de les ZBE fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on l’oferta de transport públic entre municipis és més limitada.
També treballarem colze a colze amb les entitats comercials i la Generalitat per fer que aquesta transformació de la mobilitat a la nostra ciutat sigui un èxit. I això implica polítiques paral·leles: promocionar el comerç de proximitat, reduir la dependència de les compres per internet —sobretot de plataformes llunyanes—, i millorar l’accessibilitat i la comoditat del centre per als vianants. Reus ja és, de fet, un gran centre comercial a l’aire lliure; el que es busca és reforçar-ho encara més.
Dades d’altres ciutats mostren que, passat el primer moment de dubte, els beneficis són clars. I el diàleg, la informació i la conscienciació seran clau per fer que aquesta Zona de Baixes Emissions no només millori la salut i el medi ambient, sinó que faci més fort el comerç del centre i la vida quotidiana de tots els reusencs i reusenques.