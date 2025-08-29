Paul Harris i Rotary Internacional
Des de l’1 de juliol de 2025 fins el 30 de juny de 2026 soc el governador 2025-2026 del Districte 2202 (D2202) de Rotary Internacional i soc membre del Rotary Club de Tarragona, el degà de la ciutat, ja que es va fundar l’any 1980.. Aquest districte correspon a les comunitats de Catalunya, Aragó, País Basc, Cantàbria, La Rioja i Navarra. A Espanya hi ha dos districtes més, el D2201 (Astúries, Galícia, Castilla i León, Extremadura, Madrid i Castilla La Mancha i les Illes Canàries) i el D2203 (Andalusia, Múrcia, País Valencià i les Illes Balears). Em prenc la llicència amic o desconegut lector, de fer proselitisme vers el que és un Rotary Club, el que pensem i el que fem.
Paul Percy Harris fou un advocat nord americà, conegut per ser el fundador de Rotary International en 1905, organització de servei en la qual actualment participem més d’un milió cent mil persones a nivell mundial. Harris va néixer el 19 d’abril de 1868 a Racine, Wisconsin (EE.UU.). Als tres anys va ser traslladat a Wallingford, Vermont, on va quedar a la cura del seus avis paterns. Estudià a la University of Vermont y Princeton University, i va rebre el seu títol d’advocat a la University of Iowa en 1891.
Harris obre un bufet jurídic a Chicago en 1896. Quatre anys després sopa amb el seu col·lega Bob Frank, passeja pel barri i visiten alguns establiments comercials. Harris quedà molt impressionat per la familiaritat en el tracte entre Frank i els botiguers, un tipus de companyonatge que fins el moment no havia presenciat en la gran ciutat. Llavors es va qüestionar si hi hauria alguna manera de rescatar aquest tracte amable, similar al de la seva infantesa, a Wallingford. Harris es pregunta: «¿Per què no reunir-nos? Si altres persones també anhelen aquest ambient de bonhomia, per què no organitzar quelcom junts».
El 23 de febrer de 1905 Harris va crear el primer club amb tres comerciants: Silvester Schiele, un empresari del carbó, Gustavus Loehr, un enginyer de mines, e Hiram Shorey, un sastre, en el despatx de Loehr. Paul Harris batejar el club amb la paraula Rotary perquè els membres es van conèixer rotant entre els seus establiments comercials o professionals. En febrer de 1907, Harris va ser elegit tercer president del Rotary Club de Chicago i al final del seu mandat va procurar ampliar l’abast de Rotary més allà de la ciutat. Alguns socis no estaven d’acord degut als costos addicionals que implicaria la expansió, però Harris va insistir i en 1910, Rotary ja funcionava en altres ciutats importants de EE.UU.
Harris constatà la necessitat de formar una associació nacional gestionada per una junta directiva amb funcions executives. A l’agost de 1910, els rotaris celebren la seva primera Convenció nacional a Chicago, en la qual els 16 clubs en funcionament formen l’Associació Nacional de Clubs Rotaris (actualment Rotary International), i Harris va ser elegit president per unanimitat.
Al concloure la seva segona presidència, Harris renuncià per motius de salut, personals y professionals. De totes maneres, va ser elegit president emèrit per decisió de la Convenció i va exercir aquest càrrec honorífic fins la seva mort.
A mitjans de la dècada de 1920, Harris retornà al servei rotari actiu, en qualitat de portaveu de l’organització. Assistia a les Convencions i visitava clubs de tot el món, sovint acompanyat per la seva esposa, Jean. Després d’una perllongada malaltia, Harris va morir a Chicago, el 27 de gener de 1947, als 78 anys. Abans del seu òbit havia indicat que enlloc de flors preferia contribucions a La Fundació Rotària, i coincidí que uns dies abans de la seva defunció, els líders de Rotary s’havien compromès a realitzar una important campanya de captació de fons per a la Fundació, que es va crear l’any 1920.
Rotary instituí el «Fondo de Homenaje Póstumo» a Paul Harris, i es va encoratjar als rotaris a contribuir amb el fons destinats a les causes preferides d’Harris. En els 18 mesos següents a la seva defunció, la Fundació Rotaria havia rebut 1,3 milions de dòlars, com a recolzament al primer programa de la Fundació, les beques de postgrau per a estudis en l’exterior.
Als seu inicis ja va pensar que si ajuntava als pocs amics que tenia a la ciutat i si junts «tiraven cap endavant», podrien treure quelcom bo de la devastadora crisi que els havia tocat passar a Chicago durant aquells anys. Ràpidament van adquirir molts membres. Aviat Harris es va convèncer de que el Rotary Club podria ser transformat en un moviment important de servei i tractà de expandir-lo a altres ciutats. Quan Harris va morir, el seu somni havia crescut molt, d’una reunió informal de quatre senyors a més de 600 clubs.
La família Rotària també la formen els joves integrats als Interact i Rotaract. La seu central del Rotary International es troba a Evanston (Illionis) als Estats Units i els idiomes que empra són l’anglès, el castellà, el suec, el portuguès, el francès, l’alemany, el coreà i el japonès.
En 1932, el rotario Herbert J. Taylor creà La Prova Quàdruple, codi d’ètica que Rotary adoptà 11 anys després. Aquesta prova, traduïda a més de 100 idiomes, consisteix en les següents quatre preguntes, respecte del que es pensa, es diu o es fa:: 1. És la veritat?; 2. És equitatiu per a tots els interessats?; 3. Crearà bona voluntat i millors amistats? i 4.Será beneficiós per a tots els interessats?
Els objectius filantròpics de Rotary Internacional es poden concretar en dues frases: «Es beneficia més qui millor serveix» i «donar de sí abans que pensar en sí (mateix)». Les causes en las que Rotary ha centrat la seva activitat han sigut diverses, actualment podem assenyalar com les principals: la promoció de la pau, l’abastament d’aigua potable, la salut materna infantil, la promoció de l’educació, el desenvolupament de les economies locals, la protecció del medi ambient, la resposta davant catàstrofes i la prevenció i tractament de malalties, entre altres.
Si Rotari és reconeguda internacionalment é per l’èxit de la seva campanya per abolir la polio al món. Per cada milió d’euros que Rotary recapta, Bill Gates i la seva fundació, posa el doble. Amb tres milions de dòlars, es vacunen sis milions de nens. El 1988 amb més de tres cents cinquanta mil casos en 125 països, Rotary conjuntament amb la Organització Mundial de la Salud/OMS va llançar una campanya. Des llavors s’han vacunat més de dos mil cinc cents milions de nens i podem manifestar que aquesta malaltia ha estat pràcticament desapareguda. Solament existeixen alguns casos actualment en Pakistan y Afganistan.
Els rotaris som més d’un milió dos centes mil persones, repartides en 540 districtes, gairebé a 200 països i 46.000 clubs locals. No existeix un altre entitat al mon que ens iguali, devem sentir-nos orgullosos d’aquesta realitat. T’imagines el potencial que això representa?
El nostre compromís es mantenir l’esperit de Paul Harris, enfortint les relacions i amistats, així com la convicció que servir millor a la societat es el que més i millor ens beneficia a cadascun de nosaltres, els rotarios. Sense oblidar lluitar per la Pau, cosa que Harris fa més de cent anys ja predicava. Sempre hi hagut guerres i ara més que mai, que inclòs son televisives, sense oblidar-nos de les que els mitjans de comunicació, en paper o digitals, no en fan ressò.
Vull acabar amb dues qüestions: 1. Informar-te que la frase, l’emblema de l’any rotari 2025-2026, del nostre president mundial el sicilià Francesco Arezzo és Units fer (a) fer el bé i 2. Si comparteixes tot el que representa l’esperit rotari, t’invito a que t’aproximis a qualsevol dels onze clubs que hi ha a les comarques tarraconenses, hi seràs molt ben rebut.