Les nostres palmeres, el cor verd de l'escola
Quan entrem al pati de l’escola, el primer que ens rep són les palmeres. Altives, belles i generoses, ens han acompanyat sempre des del 1945. Sota la seva ombra juguen els infants, s’hi refugien de la calor, hi passen hores de vida i records. Són molt més que arbres: són símbol de l’escola, part de la seva imatge i orgull de tot el poble.
Aquest estiu, però, les nostres palmeres pateixen. Una plaga devastadora, el morrut, les està atacant i posant en perill la seva vida. Veure-les malaltes ens entristeix i ens preocupa: perdre-les seria perdre una part del nostre patrimoni natural, una part de la memòria compartida i del refugi climàtic que ofereixen als nens i nenes cada dia.
Aquest fet ens fa entendre diferents coses: el morrut es una plaga recurrent a les palmeres. Des del 2006 ha estat present a Catalunya i al Camp de Tarragona. Des de fa més de 6 anys s’ha fet una lluita acurada i periòdica a les nostres palmeres perquè la plaga no mati la palmera. Aquest 2025 s’han fet tractaments fins a inici d’estiu. Durant l’última setmana de juny fins avui, no s’ha fet cap tractament, tot i que s’havia avisat l’Ajuntament que les palmeres estaven infectades, sabent que la plaga té més incidència els mesos de calor. El cicle de vida del morrut es de 7-10 setmanes. Aquesta setmana que fem la denúncia, es la setmana número 10 des de finals del curs escolar.
Quin n’ha estat el resultat? Palmeres mortes pel morrut i per la desídia de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp. Per això exigim a l’Ajuntament, que en té la responsabilitat directa, una gestió més decidida i un manteniment constant i rigorós. No podem esperar a veure-les caure, no podem resignar-nos a perdre-les. Cal actuar ara, amb cura i amb estima, perquè les palmeres que encara poden ser salvades continuïn sent l’ombra amable, la imatge viva i el tresor natural que sempre han estat al nostre poble, Vilallonga del Camp.
Les palmeres ens parlen de vida, de continuïtat i d’arrels. Protegir-les és protegir el present i el futur dels nostres infants i del nostre poble estimat.