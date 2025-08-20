Opinió
Ambició, Reus, Futur: Bon Govern republicà
Hem superat l’equador del mandat municipal i, per tant, és moment de fer balanç, de mirar enrere per veure en què hem avançat, però sobretot de reafirmar compromisos de futur.
La regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació defineix com a ERC Reus entenem el govern: obert, accessible, transparent, republicà. Un govern que rendeix comptes, que escolta de debò, que fa partícip la gent, que genera confiança. Un govern que no imposa, sinó que convida a actuar, a fer col·lectivament.
Com a regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, l’objectiu ha estat aquest. Que les polítiques impulsades facin la relació entre la ciutadania i l’administració més fàcil, directa, més humana. Vull destacar dos dels grans projectes ambiciosos que defineixen l’acció d’aquests dos primers anys de mandat.
El primer, de transcendència, és la posada en marxa de FuneCamp, la nova societat pública supramunicipal de serveis funeraris, una iniciativa pionera impulsada des de Reus, quelcom que subratlla el lideratge metropolità que exerceix la nostra ciutat.
FuneCamp, més que una empresa pública
Ha estat un procés llarg, complex i ple d’obstacles. Hem hagut de fer front a una oposició frontal per part de les grans empreses privades del sector, que no han dubtat a utilitzar tots els recursos jurídics possibles per frenar aquest projecte. Però això, lluny de fer-nos enrere, ens ha reafirmat. Perquè si han actuat d’aquesta manera és perquè saben que s’oferirà un servei de qualitat, rigorós.
Un servei públic en un àmbit tan sensible com és l’acompanyament en el dol, en el comiat a les persones estimades. Un servei públic que ja tenim a Reus des de fa 39 anys i que ara volem compartir amb poblacions del nostre entorn: Salou, Vila-seca i Constantí com a municipis cofundadors, i algun altre que ja està fent els passos per sumar-se als seus avantatges.
A finals de juny, FuneCamp va esdevenir una realitat. Parlem la primera estructura de la qual ens dotem com a Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. I és liderada des de Reus, perquè Reus és qui té l’experiència, i perquè sempre ha estat una ciutat pionera en aquest àmbit, tal com evidencia el fet que vam tenir el primer cementiri general de tot l’estat. Per tant, a Reus tenim el coneixement, i tenim el bagatge de dècades al capdavant de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.
FuneCamp és més que una empresa pública. És una expressió de republicanisme aplicat: és garantir drets, és trencar oligopolis, és prestar a la ciutadania un servei essencial. Aquest és el bon govern que defensem. Aquest és el bon govern que estem fent.
L’Arxiu Municipal, garant de la memòria històrica
El segon projecte que voldria destacar és tota la tasca de l’Arxiu Municipal de Reus. L’Arxiu és el gran garant de la memòria històrica de la nostra ciutat. És una eina de cohesió, de relat, de comprensió col·lectiva, que a més preserva el llegat de la nostra identitat per a les reusenques i els reusencs del futur.
I en aquest mandat hem fet passos importants per reforçar-ne el seu paper: des de la incorporació de nous fons documentals per cessions de particulars que enriqueixen el nostre patrimoni, fins a projectes com el dels llambordins de la memòria (les Stolpersteine), que homenatgen ciutadans reusencs represaliats pel nazisme.
En un moment en què l’extrema dreta guanya altaveus i difon discursos d’odi, la memòria és resistència. Des de l’Arxiu hi treballem en tot l’àmbit (documents, difusió) que ens permet la competència. Recordar noms, fets i històries que volien esborrar és una forma de preservar les llibertats que avui tenim. I també una manera de dir que no hi renunciarem. Recordar el passat reforça les nostres conviccions. El record és també una lluita, una eina per defensar la democràcia, per fer pedagogia, per crear consciència
Bon Govern per un Reus de futur més just, compromès i democràtic
El bon govern que defensem des d’ERC Reus no és una pas una etiqueta, no és un naming, no és per fer bonic. És una pràctica diària. Amb projectes com FuneCamp i la tasca de l’Arxiu, amb la defensa de la memòria, dels drets i de la igualtat, amb una administració transparent i participativa, continuem avançant cap a un Reus de futur més just, més compromès i més democràtic. Continuarem treballant des d’aquesta convicció, amb honestedat, amb exigència i amb esperança. Perquè Reus s’ho val. I perquè la ciutadania s’ho mereix.