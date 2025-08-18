Cultura amb ambició, ciutat amb futur
Ara que hem superat l’equador del mandat 2023-2027, és moment de fer balanç. Des d’ERC Reus ho fem des d’un principi que ens defineix: l’ambició. Una ambició que no es disfressa de falsa modèstia ni renúncies, sinó que es tradueix en acció, idees clares i resultats concrets.
Reus, referent cultural
I si parlem de Cultura, aquesta ambició ha estat el motor que ens ha permès recuperar el crèdit que Reus havia anat perdent. Tornem a ocupar el lloc que ens correspon com a capital cultural del país. Ho hem fet a través de grans noms que han transcendit Reus: Ferrater, Domènech i Montaner, Fortuny i ben aviat Gaudí.
Però també ho hem fet des de la base, des de la quotidianitat, des de la voluntat que la Cultura sigui 365 dies l’any, des de tots els àmbits i per a tothom. Reus és ciutat de festivals, i n’hem recuperat l’empenta: un Trapezi més viu que mai a prop dels seus 30 anys, i un paisatge cultural que suma. Música en viu amb Reus Cultura Contemporània, el Jazz Cava, la Casa de la Música, el Reus Music Festival, el futur Pintor Rock, el Dantz Point, el Muses o el Diatònic… Tot això no hi era, abans que ERC recuperés la regidoria de Cultura. Tenim circ tot l’any, poesia amb el cicle Contradicció, art contemporani amb Paradigmes, creació escènica als teatres i una cultura popular més viva que mai.
La Cultura, una eina de cohesió social
No parlem només d’ambició, sinó de confiança i credibilitat. A ERC treballem per una ciutat que no deixi ningú enrere. Ens entenem amb totes les regidories perquè la Cultura és una eina de cohesió social tan potent com la llengua. Ho hem demostrat teixint ponts amb Educació, malgrat no liderar-la en aquest mandat, assegurant-nos que el que vam impulsar en l’anterior es manté: el Passaport Cultural, el Vincles, la nova escola bressol, el reforç del Consell Educatiu de Ciutat i del Consell d’Infants. I hem portat la Cultura a tot arreu: al circ escolar, al Fortuny, al Reus dels infants, al Reus dels grans, a les vores… sense parlar-ne, sinó arribant-hi.
Pensem en el futur no pas amb nostàlgia ni utopia, sinó amb visió, amb ambició i solidesa. Ja es comencen a recollir els fruits del que vam projectar: el Museu d’Art i Història, el nou Obrador Escènic – Presó13, la renovació del Gaudí Centre, i el futur Auditori, que ja treballa la nostra presidenta de la Diputació. Tot plegat, assegurant finançament extern per no carregar l’economia municipal.
Aquesta Cultura que no s’atura ens empeny cap a un horitzó lluminós. Però aquest horitzó exigeix espais nous, actualitzats i recursos. De les pedres n’hem fet pans, però no volem pedres ni pans. Volem el banquet sencer.