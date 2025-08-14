Opinió
Aneu i anuncieu
Estimats germans i germanes, com ja sabeu, la missió de l’Església és l’evangelització, que vol dir, portar la Bona Nova de Jesucrist al nostre món. Recordem aquelles paraules tan encertades de sant Agustí: «Ens has fet per a tu, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que no descansi en tu».
Segurament moltes persones no saben d’on els ve el neguit que senten en el seu interior: la set de Déu. L’evangelització consisteix precisament a dir a tothom que aquesta set se sadolla en Jesucrist, que aquesta inquietud interior es converteix en serenor quan descansem en Déu.
El mandat de Jesús és clar: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Mt 28,19). I aquest mandat, en principi per als deixebles, avui és per a tots i cadascun dels cristians.
L’expressió «aneu», l’hem de prendre com el consell que ens permet expressar allò que portem en el nostre interior. Ens ve a dir: No us quedeu per a vosaltres allò que heu rebut de Déu: l’Esperit de Vida, que dona sentit a la nostra vida i que ens porta a la Plenitud.
Estic segur que molts us pregunteu com podeu evangelitzar. Dieu que no en sabeu prou, que no teniu paraules… Ens pot ajudar una frase atribuïda a sant Francesc d’Assís: «Evangelitzar, sempre; i si cal, amb la paraula.» Perquè només podem donar el que tenim, només podem evangelitzar si l’evangeli és viu en nosaltres, només podem transmetre i contagiar l’alegria, l’entusiasme, l’esperança de l’evangeli en la mesura que el vivim.
I si és així, veureu com es faran realitat aquelles paraules de Jesús: «No us preocupeu del que haureu de dir ni de com parlareu: en aquell moment direu allò que us serà inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que l’Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà vostre» (Mt 10,19-20).
Per tant, abans és viure que predicar i, de fet, es predica amb la vida. El papa sant Pau VI ja deia que el zel per l’evangelització brolla de la santedat. Davant la paraula santedat quedem com estancats, perquè ens sentim indignes i pecadors, i és que confonem santedat amb perfecció, que no és d’aquesta vida, sinó que és regal de Déu.
El mateix Pau VI ens aclareix que l’evangelització brolla d’un cor ple de Déu. Potser ens pot ajudar la conversa entre Jesús i Pere, pecador, que l’ha negat tres vegades. «M’estimes?» «si, t’estimo.» També a nosaltres Jesús ens diu: Si m’estimes, evangelitza, parlaràs de mi, amb la paraula i, sobretot, amb la vida.