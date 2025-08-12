Opinió
Tenim l’ambició per liderar el Reus del futur
És l’hora de fer balanç dels dos primers anys del mandat municipal 2023-2027. I des d’Esquerra volem fer-lo amb una màxima que sintetitza molt bé el nostre compromís, el nostre tarannà i la nostra manera d’entendre l’actual Reus i el que vindrà: Ambició, Reus, Futur.
Ambició, perquè som gent valenta, perquè no ens conformem, i perquè treballem per una ciutat dinàmica, que es transforma, que es pensa i que es planifica. Reus, perquè és el centre de tot allò que fem, és el motor que ens mou. I Futur, perquè governem pensant més enllà de la immediatesa, perquè volem una ciutat que creixi amb sentit, amb sostenibilitat, i amb oportunitats per a tothom.
Partit de govern, partit transformador
A Reus, Esquerra ha estat, tradicionalment, un partit de govern. Hem contribuït de manera decisiva a planificar i a executar els projectes que ens han portat al Reus actual. I ho hem fet sempre amb sentit institucional, amb responsabilitat i amb visió de futur.
Hem format part de governs que van acordar l’actual model de gestió de l’Hospital Sant Joan, decisiu per reduir el deute municipal, i vam impulsar projectes importants en àmbits diversos, des de la xarxa municipal d’escoles bressol fins a la pacificació del nucli antic, o totes les polítiques desenvolupades amb èxit en matèria de Participació Ciutadana.
I ara, amb cinc regidores i regidors, continuem formant part del govern municipal, altre cop per liderar àmbits importants: Projecció de Ciutat, Cultura i Política Lingüística (perquè la defensa i la promoció de la llengua és clau, per a Esquerra), Urbanisme, Bon Govern, Transparència i Participació i Empresa, Formació i Ocupació. Mantenim l’empenta, el rigor i el compromís de sempre. La nostra força rau en les idees, en els projectes, en la feina constant i seriosa.
El Reus que tenim avui s’ha anat gestant i transformant durant els anteriors mandats. La transformació actual, amb nous equipaments (com serà el nou auditori de la Diputació), d’altres de renovats i millorats, i més i millors infraestructures, ara ja és palpable, i ens sembla important destacar que es va començar a gestar en el mandat anterior, del 2019 al 2023, quan també lideràvem àrees clau.
De les idees als fets
Aleshores vam tenir ambició i vam posar les bases, i en aquest mandat n’estem recollint els fruits. Deixeu que, per tant, posi alguns exemples molt clars:
Les obres del nou Museu d’Història de Reus a la plaça de la Llibertat, un projecte pel qual vam aconseguir finançament als Pressupostos Generals de l’Estat a través d’una esmena que ERC va fer al Congrés, una peça clau per explicar qui som, què hem estat i què volem ser.
La transformació del carrer Ample, la plaça del Víctor i l’entorn. Un model d’espai públic pensat per a les persones, per a la mobilitat amable, per al comerç, per a la vida quotidiana, que unirà de manera agradable, còmoda i natural els barris del nord amb els del sud. D’aquesta manera, els cohesionarem, i relligarem la ciutat.
L’Escola d’Oficis, un projecte que donarà resposta a les necessitats de les empreses que cerquen professionals amb formació i qualificació, que ens reclama el teixit empresarial i que contribuirà a la creació de llocs de treball de qualitat.
La renovació del Gaudí Centre, un equipament clau en la nostra estratègia de Projecció Exterior, que serà cabdal en la commemoració de l’Any Gaudí i que contribueix a la captació de visitants a través d’una experiència que combina cultura i patrimoni.
Aquest és el Reus que ja camina, però que encara ha de fer molts passos més. I nosaltres hi serem per continuar transformant la ciutat, amb ambició i amb la mirada posada al futur.
Projecció de Ciutat: un Reus que es mostra al món
Com a regidora de Projecció de Ciutat, a l’inici d’aquest mandat, vaig assumir un repte apassionant: explicar Reus de portes enfora, fer que la ciutat es conegui i es reconegui a l’exterior.
Tenim un relat de ciutat que genera orgull de pertinença i una identitat compartida, i que atrau visitants de proximitat i d’altres territoris. Els esdeveniments i les accions que fem des de la regidoria, les campanyes comercials com la de Nadal o la d’estiu, posem per cas, fan de Reus una destinació de qualitat pel que fa a compres, oci, cultura, patrimoni i serveis. I en aquest sentit, la feina conjunta de la regidoria amb les entitats comercials i altres agents són clau per mantenir el nostre lideratge com a referent al país.
Tot això no ho fem sols. Amb la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació, amb el regidor Òscar Subirats al capdavant, i amb els respectius equips de les dues regidories, hem impulsat l’Estratègia de Projecció Exterior de Reus. La voluntat és potenciar Reus com a referent i pol d’atracció del sud de Catalunya per a la dinamització econòmica, per a la creació i la implantació de noves activitats econòmiques i per captar inversions. Tot plegat afavorirà el teixit productiu, també les petites i mitjanes empreses, i també la ciutadania.
Ambició i determinació
Per tot plegat, i després de dos anys de mandat, podem dir amb orgull i amb responsabilitat que ERC continua complint els seus compromisos. Treballem cada dia perquè això sigui possible, a les institucions com l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, però també a peu de carrer, amb les veïnes i els veïns.
Amb l’ambició que cal, amb determinació, i amb un objectiu clar: hem de continuar avançant cap a un Reus de futur millor, líder de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona.