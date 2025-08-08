Firagost, un èxit de ciutat
Firagost 2025 ha tornat a omplir els carrers de Valls amb visitants, activitats i un ambient que confirma, un any més, que la fira continua sent un dels esdeveniments més estimats i arrelats de la nostra ciutat. Aquesta 69a edició ha estat, sens dubte, un èxit de participació i organització, gràcies a l’esforç conjunt de moltes persones i entitats que han fet possible que tot rutllés amb fluïdesa.
Enguany, a més, hem volgut fer un pas endavant. Firagost ha començat una etapa de renovació, mantenint tot allò que la fa especial però introduint millores i nous formats pensats per fer-la créixer. Per exemple, hem donat més visibilitat als productes amb indicació geogràfica i denominació d’origen, i hem consolidat el Mercat de Vins i Caves de l’Alt Camp. També hem reforçat la programació festiva amb propostes musicals com el nou concert al Pati, que s’afegeix al del Mas Miquel.
Aquests canvis no són decoratius. Formen part d’una estratègia que impulsem amb el conjunt d’entitats que participen en l’organització, per garantir que Firagost segueixi sent una fira viva, capaç d’adaptar-se als temps sense perdre el seu caràcter. Continuem apostant per la sostenibilitat, per la qualitat dels productes de proximitat i pel suport als professionals del món agrari, que cada any troben a Firagost un espai on mostrar la seva feina i reivindicar-ne el valor.
Una altra vegada, la fira ha estat possible gràcies a una gran suma d’esforços col·lectius. Un cop més, la fira ha estat un èxit de ciutat del que ens en podem sentir orgullosos. Per això, vull agrair la implicació de la Cambra de Comerç, la Cooperativa Agrícola, les entitats, associacions, treballadors municipals i el centenar de voluntaris que, des de diferents àmbits, fan possible aquest projecte compartit. Firagost no seria el que és sense aquesta xarxa de complicitats.
També vull posar en valor el paper de la fira com a espai de reflexió i de reivindicació. En un moment complex per al sector agrari, cal continuar defensant el seu valor estratègic, tant en l’àmbit econòmic com ambiental i social. Firagost ens recorda, any rere any, que el món rural és viu i necessari.
I com no pot ser d’altra manera, un dels moments més emblemàtics de la fira ha tornat a ser la diada castellera dels Xiquets de Valls que cada any genera més i més expectació i omple el Km0 casteller de la plaça del Blat de força, emoció i identitat.
Ara comencem a mirar ja cap al 2026, quan celebrarem la 70a edició. Serà una ocasió important per reforçar encara més el paper de la fira com a motor de ciutat i del territori. I ho farem, com sempre, treballant colze a colze amb tothom que en forma part.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible. Ens hi tornem a trobar l’any vinent.