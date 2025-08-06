Creat: Actualitzat:

Otro verano perdido. Sí, has leído bien, acabamos de superar la primera ola de calor y ya he dado por perdido el verano. ¿Por qué? Por la pasividad de los responsables del sector del transporte público en la zona, en primer lugar la ATM Camp de Tarragona, mientras que las comunidades costeras sufren la presión del aparcamiento y los turistas que desean explorar la zona en transporte público se pierden con demasiada frecuencia por el camino. Me sorprendió leer que Aaron Gutiérrez, de la URV, se jactaba en la reciente conferencia ATLAS en Vila-seca ante otros expertos en turismo del gran uso que hacen los turistas del transporte público en la Costa Daurada. Una afirmación que me hace preguntarme con qué criterio se ha medido y que, en mi opinión, pone de relieve uno de los grandes problemas de la zona: la actitud de muchos de «todo va bien» y, en lugar de buscar formas de mejorar continuamente, exagerar las cosas y hacerlas parecer más optimistas de lo que son.

Justo la semana pasada cogí el autobús de Tarragona a Cambrils. Subió una gran familia de Europa del Este que retrasó el autobús varios minutos, ya que no sabían que necesitaban dinero en efectivo o una tarjeta de la ATM (con saldo) para utilizar el autobús y, cuando finalmente subieron, se pasaron de parada por no conocer la zona y no tener información sobre el autobús. En el viaje de vuelta, ocurrió algo similar: dos jóvenes mochileros querían coger el autobús a Tarragona, pero como ninguno de los dos llevaba efectivo, finalmente se quedaron en Cambrils.

Además de estas anécdotas de mi experiencia personal reciente, que reflejan los problemas a los que se enfrentan a diario los visitantes de la zona, hay otro ejemplo de lo grave que es realmente la situación, que es mi «favorito»: el autobús lanzadera Cambrils/Salou - Reus del verano, pagado por los comerciantes de Reus para llevar a los turistas a la ciudad y a sus tiendas.

Si el transporte público funcionara tan bien y fuera tan aceptado como se presenta, ¿por qué los comerciantes de Reus tienen que pagar un servicio especial de autobús para llevar a los turistas a la ciudad, en lugar de que estos simplemente cojan los autobuses regulares, lo que les ofrece mucha más flexibilidad? ¿Y por qué los visitantes (y no solo ellos) tienen tantas dificultades para moverse por el sistema de transporte público aquí, desde obtener información sobre los viajes hasta pagar el billete y saber dónde bajarse?

Simplemente por una absoluta negligencia en cualquier tipo de esfuerzo de digitalización y comunicación. Horarios de autobuses en línea, opciones de pago con tarjeta, productos tarifarios simplificados, información para los pasajeros a bordo... todo ello es habitual en otros lugares desde hace muchos años. Mientras tanto, las comunidades costeras vuelven a verse ahogadas por los coches este verano y los comerciantes de Reus financian un servicio de autobús innecesario.

Un sistema de transporte público más accesible no solo beneficia a los turistas: al tener más movilidad, estos también pueden explorar otras zonas, como Prades, por ejemplo, que acaba de reclamar mejores conexiones de transporte público, y gastar allí su dinero, lo que beneficia a los negocios de toda la región. Esto es un factor crucial, especialmente para aquellos que desean visitar la zona fuera de la temporada estival de playa, ya que la zona tiene mucho que ofrecer en cuanto a cultura y gastronomía, pero, a menos que se viaje en coche, a menudo resulta demasiado complicado, si no imposible, llegar hasta allí. (Basta pensar, por ejemplo, en la semana medieval de Montblanc o en la feria del vino de Falset y en cómo visitarlas sin coche).

Al mismo tiempo, los turistas aportan la demanda adicional necesaria para establecer determinadas rutas de autobús o aumentar su frecuencia, servicios de los que se benefician todos los que viven en la zona.

Cuando se habla de hacer el transporte público más accesible para las personas, también es importante señalar que a finales de junio entró en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, ratificada también por España, que exigirá que nuestra oferta de transporte público se adapte y mejore, especialmente en términos de digitalización.

Volviendo al discurso de Gutiérrez en Vilaseca, hay un punto en el que estoy totalmente de acuerdo con él, que es otro aspecto en este contexto: el transporte público es igual de importante para quienes trabajan, no solo en los sectores del turismo y la hostelería. Por lo tanto, garantizar las conexiones también a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde es fundamental, tanto para el trabajador de un restaurante en Salou como para la enfermera de Reus o el trabajador industrial de Constanti, o incluso para los noctámbulos que exploran la vida nocturna de la zona.

Por lo tanto, mi llamamiento es el siguiente: despertad, queridos responsables políticos del ATM, la Generalitat y demás instituciones. Esta región tiene un gran potencial, y gran parte de él podría aprovecharse si finalmente se diera un paso adelante e se invirtiera en la digitalización y la comunicación de los servicios, lo que beneficiaría tanto a los turistas como a los visitantes durante todo el año. Hay fondos públicos a los que se puede recurrir, desde NextGeneration hasta MovesIII y KitDigital, o simplemente utilizar los fondos de los comerciantes de Reus que actualmente se desperdician en este servicio de transporte innecesario para una buena campaña de marketing que promueva una oferta de transporte público renovada y digitalizada en la zona. Aunque este verano se haya echado a perder, el próximo no tiene por qué serlo.