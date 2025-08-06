Cambrils no es mereix demagògia sinó responsabilitat
Com a regidor responsable del servei de neteja i recollida de residus de Cambrils, no puc deixar sense resposta l’article del senyor Enric Daza, actual regidor de JuntsXCambrils a l’oposició i, no oblidem, expresident de Secomsa, empresa municipal encarregada precisament de la recollida de residus.
És sorprenent que qui durant quatre anys va dirigir el servei i en va deixar un llegat ple de deficiències, avui parli com si no en tingués cap responsabilitat. Senyor Daza, vostè sap millor que ningú en quin estat va deixar la flota de vehicles, la manca de planificació en la dotació de la plantilla de treballadors i la necessitat urgent d’inversions que, sota el seu mandat mai es va afrontar. Vostè s’ho va jugar tot al “qui dies passa anys empeny”. Avui, des del govern actual, hem entomat tots els problemes que vostè va ignorar i, per això, farem una inversió urgent per modernitzar i millorar un servei que vostè mateix va abandonar.
El refrany ho diu clar: ‘Consells venc que per a mi no tinc’. Per tant, no és acceptable donar lliçons de gestió quan es va tenir la responsabilitat màxima i no es va resoldre el problema. Avui vostè escriu articles, fa fotografies, però quan va tenir el poder i l’oportunitat de fer-ho millor, què va fer?
A més, vendre una imatge de decadència i brutícia del nostre municipi no és una crítica constructiva: és un atac directe al prestigi turístic de Cambrils, aconseguit amb la col·laboració de molts i molts cambrilencs als quals vostè traeix, i, a la vegada posa en risc l’economia i el benestar de centenars de famílies que viuen del turisme. I també és un atac al col·lectiu de treballadors i treballadores que vostè va descuidar i que han continuat fent tot el que han pogut amb els pocs recursos que vostè els hi va deixar. Miri, Sr. Daza, Cambrils no es pot permetre discursos catastrofistes, sobretot quan venen de qui sap hauria de conèixer, perfectament, la complexitat del servei i no ha estat capaç de gestionar-lo.
Aquest govern no busca titulars fàcils: nosaltres treballem amb planificació i inversió per transformar un servei heretat que vostè va gestionar pèssimament. Estem contractant el personal que vostè no va ser capaç (fins a 16 persones més), renovant vehicles i contenidors en la mesura que sigui possible i reforçant la neteja de carrers amb accions concretes i ja molt visibles. Cambrils s’ho mereix i ho tindrà, malgrat els discursos exculpatoris de qui només vol fer soroll.
Cambrils és i continuarà sent un municipi cuidat, atractiu i amb futur. El que demanem a tots els representants polítics, també a vostè, és lleialtat institucional i respecte per la nostra ciutat. Criticar és legítim; perjudicar la imatge de Cambrils, no.