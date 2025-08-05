Opinió
Cunit, la Catalunya que creix
El poble de Cunit és un dels que més creix i, segons l’IDESCAT, serà el poble que més creixerà de Catalunya l’any 2034.
El creixement actual, i el creixement que vindra encara més, està portant Cunit i el conjunt de municipis del Penedès Marítim al col.lapse, en termes de serveis públics.
Malauradament aquesta història ja sabem com acaba. Els nostres municipis fa molts anys que creixen, i podem situar cronològicament tres grans onades de creixement. La primera desprès dels jocs olímpics del 92, la segona durant la bombolla immobiliaraia de principis dels 2000s, i la tercera amb el postCovid.
En les dues primeres onades de creixement, els ajuntaments van haver de fer front aquest creixement amb una manca de planificació del Govern de la Generalitat del moment.
Escoles, hospitals que es feien petits abans de les inaguracions perquè el creixement va ser bestial. Un altre exemple del col.lapse són les infraestructures; autopistes i ferrocarrils amb la mateixa oferta que fa 30 anys. Els Rodalies són els mateixos horaris i els mateixos serveis amb el triple de població, com volem que no col.lapsi el país?
Aquest cop no pot tornar a passar, no pot haver-hi una manca de planificació, i una execució de la planificació. Els creixements demografics estan posant al límits el sistemes municipals del Penedès Marítim.
El Govern de la Generalitat ha de convocar una reunió urgent amb els alcaldes i alccaldesses per planificar, calcenderitzar i adaptar els serveis públics a l’alçada de les necessitats.
Un exemple: Cunit fa tres anys que va cedir uns terrenys a la Generalitat per fer un nou institut, amb la previsió del temps que trigariem en fer-lo i que els alumnes no estiguessin en barracons. Han passat tres anys, els alumnes en barracons i ara ens insinuen que potser no ens fan l’insitut.
El Govern trasllada una sensació de fragilitat i de col.lapse de les seves funcions que comença a ser alarmant.
Des dels ajuntaments estem disposats a col.laborar però demanen al Govern que tingui un pla pel Penedès, la Vegueria que més creix de Catalunya.
Un pla que serveixi per planificar, executar i estar a l’alaçada dels aconteixements que estem patint, i que l’IDESCAT diu uque patirem en un futur.