Revolució verda Quan el vi salva el planeta (i els negocis)
La descarbonització s’ha tornat de moda: entre cimeres climàtiques que debaten terminis diversos i polítics que discuteixen subvencions que no arriben i acceptacions de condicions comercials cabestre que configuren una Unió Europea més a prop d’un enorme PortAventura multilingües per a asiàtics, àrabs i nord-americans, Tarragona intenta fer-se un lloc per donar solucions reals i per construir un nou model industrial competitiu, sostenible i circular.
Fa uns mesos i sense fanfàrries ni titulars vanagloriosos, un equip de científics i emprenedors locals, ha creat el que pot ser unes de les eines més eficient per contrastar el canvi climàtic: el TAMOF-1, un MOF (Metal-Organic Framework - sí, sembla un material de Star Wars, però és pura química ‘made in Tarragona’) desenvolupat per l’empresa Orchestra Scientific i que resulta clau per capturar i purificar el CO₂ amb una eficiència sense precedents, i destinat a canviar les regles del joc en la lluita contra el canvi climàtic vist les seves múltiples aplicacions industrials.
Sobretot, no és un experiment de laboratori: el celler Torres ja te intenció de fer-ho servir en prova en la implantació industrial, per capturar CO₂ de la fermentació i reutilitzar-lo.
Per això, mentre alguns encara pensen que l’‘economia circular’ es limita a reciclar ampolles de vi (gràcies, però no), als laboratoris tarragonins s’està reescrivint el futur de la indústria, començant per a un important sector del agroalimentari.
Amb casi quatre mesos de distancia de la primera publicació en el Royal Society of Chemistry, l’article original va ser objecte de almenys altres dos prestigioses revistes especialitzades: el Nature.com (abril 2025) i el Chemistry World amb en Fernando Gomollón-Bel que ho va analitzar en profunditat; i abans que els escèptics preguntin «I això és rellevant?», vull recordar uns fets, sobretot perquè la noticia no caigui en el oblit.
És a dir: la comunitat científica internacional ha posat els ulls en Tarragona.
I ara ve el perquè?
Perquè el TIMOF-01 no és un adsorbent fet de qualsevol material:
- Captura CO₂ a temperatura ambient (sense gastar energia extra);
- El purifica en un sol pas fins a qualitat alimentària (ideal per vi, cervesa o fins i tot envasos);
- Pot arribar a costar la meitat que de les tecnologies actuals (segons les estimacions més actualitzades menys de 20 € la tona);
- Amb un camp d’aplicacions molt versàtil gairebé en totes les industries.
Resumin la química catalana “made in Tarragona” és competitiva i acaba de donar al món l’eina més rendible per fer la transició ecològica real, demostrant una millor eficiència i, sobretot que és possible innovar sense vendre l’anima: el material es sintetitza en aigua, sense tòxics i es regenera al buit.
La revolució verda a partir de la sostenibilitat, s’alimenta de la circularitat, de la ciència i del sentit comú.
Fins ara, gràcies a la labor de Orchestra Scientific, som conscients que el CO₂ capturat és prou pur per produir begudes carbonatades com el cava (i sí, això és poesia circular), i amb els resultats obtinguts sabem que podem reduir més del 50% els costos en CO₂ per assolir, en la majoria dels casos, l’autosuficiència.
On són ara els que deien que l’ecologia és cara?
Als que encara creuen que circular equival a reciclar, us dedico aquesta secció (amb amor revolucionari).
La Circularitat 1.0 era sense mena de dubte reciclar ampolles (Bàsic).
La Circularitat 2.0, va més enllà i posa la mirada en la ciència i, com en aquest cas, en el capturar el propi CO₂, tornar-lo a usar i, pot ser un demà fins i tot vendre’l: això sí que és disruptiu.
No es tracta només de sostenibilitat sinó de intel·ligència econòmica: un win-win perfecte que confirma com l’industria que vol fer-se resilient aposta per a la cultura dels coneixements.
La Revolució Verda no és una utopia: és, com en aquest cas, una invenció catalana, un celler que s’atreveix a canviar i una economia que comprèn que el medi ambient i els beneficis poden anar de la mà.
La propera vegada que et begueu un vi, penseu: aquesta ampolla podria portar CO₂… capturat, no contaminat.
I si exigim això a totes les indústries?
La Revolució Verda continuarà.