Opinió
Catalunya lidera... I el Camp de Tarragona també
«Quan els catalans estem dividits i barallats, perdem; en canvi, units i cohesionats entorn d’uns objectius d’excel·lència en el treball som imparables.» No és una frase meva, són paraules d’un president de la Generalitat de Catalunya: Josep Tarradellas.
Són una veritat com un temple. I això és el que ha passat a Catalunya aquest darrer any, que el Govern de la Generalitat s’ha posat a treballar per tornar a tenir aquesta Catalunya líder de la qual tots i totes estem, amb raó, tan orgullosos.
Això no va d’un partit determinat, va de sumar per trobar els consensos necessaris per tenir una societat que sigui líder en l’àmbit de qualitat de vida i benestar social, no només a Espanya sinó al conjunt d’Europa.
Amb lideratge i voluntat de diàleg, com està demostrant el president Illa defensant un finançament singular per la Generalitat, perquè el necessitem per atendre millor les demandes de la ciutadania.
Amb generositat i fomentant la reconciliació, amb una amnistia que ha permès resoldre definitivament els estralls provocats per la crisi que vàrem viure el 2017. I qui tingui algun dubte sobre que aquest és el camí de la reconciliació i de la convivència els recomano que llegeixin les memòries de Nelson Mandela...
Catalunya lidera... i el Camp de Tarragona també. De fet, el Govern de la Generalitat està apostant i invertint a les comarques tarragonines com mai. Recordo breument: la futura instal·lació d’una giga-factoria d’intel·ligència artificial a Mora la Nova (amb una inversió aproximada superior als 3.000 milions d’euros), l’aposta pel Port de Tarragona com a hub d’instal·lació per muntar molins eòlics flotants, l’adjudicació de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona -el Tramcamp-, etcètera.
Dels temes generals als temes més concrets, com les actuacions i les inversions per garantir el rec i el subministrament d’aigua potable a tots els pobles del Priorat i combatre així els efectes de la sequera.
O bé la inversió de l’empresa Lotte Energy a Mont-roig del Camp per implementar una sèrie de plantes de fabricació d’Elecfoil per un valor superior als 600 milions d’euros.
Quan havíem tingut tantes inversions i actuacions provinents -o amb el suport- del Govern de la Generalitat aquí al Camp de Tarragona? Mai. Doncs aquest és el canvi que s’ha produït amb el Govern del president Illa, que hem tornat a posar la demarcació de Tarragona al mapa de les inversions de la Generalitat. Amb tot el que això comporta...
Crec honestament que estem en la bona direcció. Hem de saber aprofitar aquesta conjuntura per fer un salt de gegant, pensant a un altre nivell, amb ambició territorial. Nosaltres no som un territori que té un potencial -només-; no, nosaltres som sobretot un territori amb potència. Amb potència real, ja. Aquí i ara.
En aquest primer any de Govern del president Illa, és just valorar-ho, s’ha enterrat definitivament la política de fronts excloents que suposava la negació del diàleg entre diferents. Ara tornem a tenir un Govern que treballa per reforçar el prestigi i l’autoestima del país. Catalunya ha tornat i el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, també.