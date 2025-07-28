Si creus que reciclar és costós, prova de no fer-ho
El mínim que es pot esperar d’un govern és que les coses no les empitjori. I el que seria desitjable és que un nou govern millori la situació heretada, però que mai dilapidi l’herència trobada.
Amb molt d’esforç, però amb persistència, el govern republicà va fer augmentar del 32,15% al 37,04% la recollida selectiva entre el 2019 i el 2023, la qual cosa significa que, en el mandat de l’alcalde Ricomà, es van reduir en més de 5.000 les tones de residus que es van haver de portar a incinerar. D’aquesta manera, Tarragona es va estalviar més de 600.000 d’euros, que amb l’actualització de costos actuals fregaria el milió.
Millorar les xifres de recollida selectiva requereix campanyes de sensibilització. O més ben dit, una campanya permanent i l’estratègia de contenidors tancats que vam implementar a Bonavista, al Serrallo i a Cala Romana i que va permetre arribar a superar el 60% de recollida selectiva en aquests barris. I també s’aconsegueix treballant intensament la recollida comercial i l’acció decidida sobre mercats.
Malgrat això, com ens trobem ara? El 2024 va començar la tendència a la baixa, amb un percentatge que va ser del 36,84, mentre que en els primers sis mesos del 2025 s’ha situat en el 36,66. Això es tradueix en 500 tones més de residu gris enviades a incinerar respecte al mateix període del 2024. Són més emissions de CO₂ i són diners que cremem directament i no valoritzem com a ajuntament. I aquests diners surten de la taxa de la brossa. Per tant, si els costos pugen, també acabarà apujant la taxa.
És evident que cal fer campanyes, accions de control i supervisió intensives, tancar els contenidors, tenir un pla específic per als usuaris dels pisos turístics, repassar i analitzar els desbordaments de contenidors, dur a terme campanyes comercials, racionalitzar permanentment les ubicacions de les illes, analitzar les necessitats de veïns i veïnes i contractar educadors.
Tot això no té un cost zero, però és urgent invertir en accions que ens facin millorar. Recordem que la UE ens demana que per a aquest any hem d’arribar al 55% de recollida selectiva, una fita que ja és impossible. A banda, el gener del 2026 hem de justificar una bona feina en la selectiva tornant al sistema de contenidors intel·ligents si no volem perdre 500.000 euros de fons europeus.
En paraules de Derek Bok, que fou president de la Universitat de Harvard: «Si l’educació és cara, prova la ignorància». Si ens sembla una muntanya la feinada que tenim per endavant, provem de no fer-la. Aquest plantejament sembla que sigui la manera d’actuar del govern de Viñuales, que s’excusa en un incivisme dels veïns de Tarragona que no existeix. Els veïns no són incívics, sinó que els hi fan falta facilitats per a la gestió dels seus residus, sentir-se acompanyats pel seu ajuntament i tenir la convicció que si un conciutadà o un gran productor no compleix, se’l sanciona i se’l fa rectificar. En definitiva, que els diners que paga tenen un sentit.