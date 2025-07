Creat: Actualitzat:

Hace unos días se celebró el Congreso del Partido Popular, mi primer congreso del PP. Lo vivido esos días en Madrid puede resumir en tres palabras Ilusión, entusiasmo y responsabilidad. Ilusión por un proyecto político que regenere nuestra democracia, entusiasmo por hacer una España mejor, y responsabilidad por los retos que ello conlleva.

Ya sé qué dirán, que quien escribe es diputado del Partido Popular y, por lo tanto, parte interesada, pero desde el fondo de mi corazón les puedo asegurar que salí emocionado del congreso, se respiraba un ambiente de alegría, de ganas de trabajar, en definitiva se respiraba futuro, el futuro de España, con el broche del discurso de Alberto Núñez Feijóo.

No le cambiaría una coma. Desgrano de una manera extraordinaria y con valentía su proyecto político para España, efectivamente como dijo en su parlamento “hoy empieza todo”, pero empieza con una enmienda a la totalidad a la forma de hacer política del Sanchismo. Una enmienda al sectarismo, a la desigualdad entre los españoles y sobre todo una enmienda al muro que ha construido Sánchez.

Volver a los grandes consensos entre los españoles, a trabajar todos juntos para una verdadera España de ciudadanos libre e iguales. A recuperar un gobierno con los límites que entre todos nos hemos dado que es la Constitución y la Ley, y sobre todo recuperar un gobierno con principios, donde no todo vale para perpetuarse, y devolver el valor de la verdad.

Feijóo nos propone un gobierno sin más cinturones sanitarios ni muros que aquellos que vengan de los límites que los españoles hemos acordado democráticamente, nuestro único muro es la Constitución, y con la exclusión de aquellos que aún ahora no han condenado a quien asesinaron a servidores públicos.

¿Es que no recordamos que sesgaron la vida de más de 850 personas simplemente por no pensar como ellos y servir a la sociedad? Con ellos a ningún sitio. Pero además avanzo las diez medidas que tomara de manera inmediata, que serán las prioridades de su gobierno. Diez medidas en las que no falta ni sobra ninguna, son las diez preocupaciones principales que los españoles sienten cada día, algunas de ellas valientes pero absolutamente necesarias.

Y finalmente termino su discurso respondiendo a seis preguntas dedicadas a explicar como llegará al gobierno. Frente al secretismo de los pactos del Sanchismo, la claridad de Feijóo, es fundamental explicar cuál será su política de pactos para llegar al gobierno ahora, antes de las elecciones. Es decir, la verdad frente a la mentira, la claridad frente al ocultismo, el interés común frente al interés de unos pocos y todo ello avalado porque ya ocurrió y no renuncio a sus principios por el poder.

Fue un discurso emocionante, el mejor que le he escuchado a Feijóo, y sin duda el punto de inicio de una nueva etapa para España si los Españoles lo refrendan con su voto, como dijo solo hay dos opciones Feijóo o Sánchez, un futuro prometedor para España o un triste y oscuro pasado.

Ha llegado la hora de la regeneración democrática, de que las infraestructuras y los servicios funcionen que trabajemos todos para el bien común sin otra meta que el bienestar de los españoles. Hoy me siento especialmente orgulloso de formar parte de este Partido Popular encabezado por el que más pronto que tarde será nuestro presidente del Gobierno.

No lo duden es la hora de España y los españoles, es la hora de un gran país, es la hora avanzar todos sin muros, sin desigualdades, es la hora de la libertad, de avanzar por un futuro mejor, del verdadero progreso para todos, es la hora de Alberto Núñez Feijóo.