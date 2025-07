Quan dir «no» frena el progrés del Baix Penedès

Creat: Actualitzat:

Estem tot just a l’equador del mandat 2023-2027 i al darrer ple (25 de juny) del Consell Comarcal del Baix Penedès, el govern comarcal va tornar a tombar totes les mocions presentades pel grup comarcal d’Esquerra Republicana. Aquesta negativa sistemàtica no només frena propostes útils per al territori, sinó que reflecteix una dinàmica preocupant: la manca creixent de debat, escolta i construcció col·lectiva dins la institució comarcal.

Quan la política esdevé bloqueig, el territori hi perd

El Baix Penedès no va sobrat d’oportunitats. Amb dèficits estructurals en ocupació, serveis públics, mobilitat, transició energètica i cohesió territorial, calen idees valentes i mesures urgents. ERC ha proposat, des de la responsabilitat i el treball constant, iniciatives com la recollida selectiva porta a porta, el foment d’energies renovables, la creació d’un projecte esportiu de territori, la creació d’una xarxa de camins pedalables,etc. Cap d’aquestes propostes ha rebut el suport del govern comarcal. Cap.

Aquesta negativa no respon a qüestions tècniques ni a discrepàncies de model, sinó a una actitud partidista que debilita el paper del Consell Comarcal com a motor de progrés i de vertebració del territori.

Una institució que defuig el debat democràtic

Encara més preocupant que el vot en contra és el silenci. El debat, sovint, és superficial o inexistent. El govern comarcal aprova acords tancats sense obrir-se a millores, sense escoltar les veus de l’oposició i sense voler compartir la responsabilitat de transformar la comarca. Es rebutgen idees sense ni tan sols debatre-les a fons. Això no és governar: és imposar. I aquest menyspreu al diàleg debilita la qualitat democràtica de la institució.

El Consell Comarcal hauria de ser un espai de consens i mirada estratègica. Però si la majoria governa tancada en si mateixa i es limita a gestionar el dia a dia sense projectar futur, estem condemnant el Baix Penedès a l’immobilisme.

Quan es treballa a l’esquena dels treballadors

En el últims anys, tot i les fervents demandes dels treballadors del consell comarcal per la necessitat de millores laborals, com els sous, falta de personal i les deficients condicions d’alguns espais de treball per desenvolupar les tasques amb garanties i òptimes condicions. Aquests motius havien esdevinguts a punts de vista amb unes diferències abismals entre l’administració i els treballadors amb la conseqüent falta de confiança per part dels treballadors que el govern del Consell Comarcal Comarcal s’ha guanyat a pols.

Cal un canvi de rumb

Reivindiquem un Consell Comarcal que posi el territori al centre, no els càlculs de partit. Que sigui capaç de dialogar, d’incorporar idees vinguin d’on vinguin, i de generar consensos amplis per afrontar els reptes que tenim al davant. Negar per sistema les aportacions d’un grup comarcal compromès, com és Esquerra Republicana, és negar oportunitats al conjunt de la ciutadania.

Si volem avançar, cal trencar amb la inèrcia del no pel no. Cal recuperar l’esperit col·laboratiu i estratègic del Consell Comarcal. Perquè no ens podem permetre perdre més temps, ni més propostes.